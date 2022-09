Pediatria di Cantù: lunedì 26 settembre la riapertura dell’attività di ricovero

E’ stata fissata per lunedì 26 settembre la riapertura dell’attività di ricovero nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Cantù, sospesa per la naturale e consueta riduzione che caratterizza l’ospedalizzazione pediatrica nei mesi estivi. Per tutta l’estate è stato mantenuto attivo il Pronto Soccorso pediatrico sulle 24 ore, sette giorni su sette; sono state assicurate l’attività di chirurgia pediatrica che viene svolta in Day Surgery nella sede del presidio canturino nonché l’attività specialistica pediatrica. Nel corso dei mesi estivi, come comunicato nei giorni scorsi, è stato inoltre avviato un progetto per un’offerta di accesso facilitato in regime di Day Hospital su richiesta dei pediatri di libera scelta del territorio canturino per quei piccoli pazienti che necessitino di approfondire, con esami strumentali e/o di laboratorio, problematiche cliniche non di emergenza. L’obiettivo è assicurare una risposta pronta ed efficace, evitando per contro possibili accessi inappropriati al Pronto Soccorso. In questa prima fase sono stati coinvolti i professionisti degli ambiti di Cantù e Mariano Comense. Il personale infermieristico non impegnato nelle attività programmate è stato destinato a supporto di altri reparti dell’ospedale di Cantù e di San Fermo della Battaglia in modo da assicurare la turnazione nel periodo delle ferie estive.