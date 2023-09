Ospedale Valduce: Nascere in centro, ascoltare, condividere, sostenere

Il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Valduce e i consultori Icarus e La Famiglia di Como organizzano in collaborazione con Unicef Italia, Il Giardino di Luca e Viola e A Voce Alta l’evento Nascere in centro che si terrà sabato 30 settembre a partire dalle ore 10 fino alle 18, a Como presso la Casa Giovannina Franchi, Fondatrice della Congregazione Suore Infermiere dell’Addolorata, in Via Vitani 13.

L’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza e in particolare alle mamme, papà e famiglie. Si tratta di un Open Day nel quale si potranno conoscere tutti i servizi proposti dall’Ospedale Valduce e dai consultori Icarus e La Famiglia di Como, che accompagneranno i partecipanti nel viaggio della nascita.

L’obiettivo è quello di far conoscere le opportunità di assistenza, di ascolto, di supporto nei momenti delicati della gravidanza, del parto e nell’accudimento del neonato in un percorso di continuità e di rete in tutto il territorio comasco. La proposta è rivolta ai futuri genitori e alle nuove famiglie per accompagnarli nei momenti più importanti della gravidanza, della nascita e dello sviluppo del bambino. I servizi proposti si pongono l’obiettivo di accogliere i genitori in un ambiente confortevole facendoli sentire meno soli e aiutandoli a superare anche eventuali momenti di fatica cercando di dare risposte a dubbi, domande, desideri di conforto, di ascolto e di conoscenza.

Durante la giornata, ad ingresso libero, saranno presenti ostetriche, psicologhe, counselor, puericultrici, infermiere, medici e volontari per illustrare ogni servizio nel dettaglio. Giochi, laboratori, momenti musicali e altro ancora allieteranno i presenti.

Dalle 10 sarà attivo il Baby Pit Stop Allattamento, realizzato in collaborazione con UNICEF ITALIA, dove i bimbi potranno essere allattati e cambiati. Il programma prevede appuntamenti di intrattenimento a partire dalle 10.30 con Arteterapia, a cura di Antonella Mundo, alle 10.45 e alle 14.45 Letture “A voce alta” a cura di “A Voce Alta”, alle 11.30 e alle 14.15 Gioco di puericultura, a cura del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Valduce, alle 12.15 e alle 15.15 Allattamento: gioco dell’oca, a cura del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Valduce, alle 15.30 e alle 16.15 Musicoterapia, a cura di Valentina Giacosa. Mentre dalle 15 alle 18 sarà sempre attivo il Truccabimbi a cura di Luisa Bernasconi e il Mago Simone intratterrà i bimbi dalle 14 alle 17, a cura di Mago Enimòs. La giornata si concluderà con il Concerto di chiusura dalle 17 alle 18, a cura di Le Locuste.