Prevenzione del tumore alla prostata: open day alla clinica Villa Aprica

Con 37mila nuove diagnosi ogni anno il tumore alla prostata rappresenta il 19% di tutti i tumori maschili. L’Istituto Clinico Villa Aprica (Gruppo San Donato), in collaborazione con Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) organizza un open day per sensibilizzare la popolazione su questo tipo di neoplasia.

Quando

In particolare, venerdì 18 marzo dalle ore 15 alle ore 17, saranno offerte consulenze urologiche gratuite per pazienti dai 45 anni in su. Su indicazione del medico potranno essere eseguite anche ecografie. Si consiglia di portare eventuale documentazione. Le prestazioni potranno essere prenotate telefonicamente al numero 031579502 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 15, attivo da venerdì 11 marzo.

Una preziosa occasione

“Un open day dedicato alla prevenzione del tumore alla prostata – afferma il dottor Marco Malinverno, urologo responsabile dell’Unità Operativa di Urologia dell’Istituto Clinico Villa Aprica – è l’occasione per i pazienti di approcciarsi per la prima volta ad una visita urologica e per ottenere più informazioni. Controlli regolari consentono, infatti, di ottenere una diagnosi precoce e di conseguenza cure efficaci con percorsi terapeutici personalizzati.”