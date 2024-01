Torna l'obbligo di mascherina in tutte le strutture sanitarie comasche

Perdura l'obbligo di indossare la mascherina nelle strutture sanitarie. Come da ordinanza ministeriale del 27 dicembre 2023, in tutti gli ospedali e strutture sociosanitarie vige l'obbligo di mascherina fino al 30 giugno. Per questo motivo Asst Lariana ha provveduto a segnalare con appositi avvisi tale obbligo, affiggendoli in tutte le sue strutture. Ecco cosa si legge nell'avviso:

"Gentilissimi, si comunica che negli ospedali (pronto soccorso, reparti e ambulatori), nei presidi territoriali, nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali è obbligatorio fino al 30 giugno 2024 l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. La prescrizione coinvolge tutti i dipendenti, utenti, accompagnatori-familiari-visitatori. L’obbligo è esteso alle sale d’attesa, sono escluse le aree di transito e gli uffici. Non sono tenuti ad indossare i dispositivi di protezione i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo. Si ricorda ai direttori, coordinatori e responsabili che è necessario condividere l'informazione con tutti i collaboratori".