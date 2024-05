Farmaci biotecnologici: al Sant'Anna quintuplicati i pazienti curati per malattie infiammatorie croniche intestinali

Le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa stanno diventando sempre più diffuse, con un'incidenza in costante aumento negli ultimi decenni. Secondo recenti studi epidemiologici, la prevalenza globale delle IBD è cresciuta dell'85% negli ultimi 30 anni, colpendo circa 7 milioni di persone in tutto il mondo. In Italia, il numero di pazienti affetti da queste patologie si aggira intorno ai 250mila e si prevede un ulteriore aumento nel prossimo decennio.

Una rivoluzione nella cura delle IBD

L'avvento dei farmaci biologici ha rappresentato una svolta significativa nel trattamento delle IBD. Grazie a queste terapie innovative, è possibile ottenere il ripristino dell'integrità della mucosa intestinale, riducendo il rischio di ospedalizzazioni e interventi chirurgici e migliorando notevolmente la qualità della vita dei pazienti. Secondo la dottoressa Maddalena Terpin, coordinatrice dell'ambulatorio specializzato dedicato alle IBD, la disponibilità dei farmaci biologici ha consentito di passare da una terapia mirata al controllo dei sintomi a una cura in grado di agire direttamente sulle cause dell'infiammazione.

Le ultime frontiere della terapia

Con il progresso delle conoscenze sui meccanismi infiammatori, sono emersi nuovi bersagli terapeutici e molecole sempre più selettive nel contrastare le IBD. Oltre agli anticorpi monoclonali anti-TNF, sono stati sviluppati farmaci in grado di inibire il sistema JAK, come tofacitinib e filgotinib, che offrono una maggiore flessibilità di somministrazione e una ridotta incidenza di effetti collaterali. Inoltre, sono in arrivo sul mercato nuove molecole capaci di agire in modo ancora più mirato contro l'infiammazione intestinale.

Visto il carattere progressivo delle IBD il trattamento deve essere intrapreso precocemente per controllare le ricadute, prevenire le complicanze e garantire al paziente il benessere generale. Il primo farmaco biologico presentato alla comunità medica nel 1993 è stato Infliximab (anticorpo monoclonale anti Tumor Necrosis Factor) che ancora oggi rimane un punto fermo tra le opzioni terapeutiche. La ricerca è progredita con l’introduzione di altri anticorpi anti TNF (Adalimumab e Golimumab,) meglio tollerati e a somministrazione sottocutanea. “Per quanto gli agenti anti TNF abbiano rivoluzionato la terapia delle IBD - osserva la dottoressa Terpin - circa il 30% dei pazienti perde la risposta nel tempo ed è stato quindi necessario ricercare altri agenti dell’infiammazione quali target terapeutici. Il progredire delle conoscenze sui meccanismi alla base dell’ infiammazione hanno permesso lo sviluppo di ulteriori anticorpi monoclonali (ustekimumab, vedolizumab e risankizumab) che hanno bersagli sempre più selettivi, con il vantaggio non solo di offrire un’ulteriore opzione terapeutica, ma anche di ridurre i possibili eventi avversi. Anche la possibilità di somministrare i nuovi farmaci per via sottocutanea a domicilio presenta una miglior accettazione da parte del paziente, con una riduzione degli accessi ospedalieri”.

Un approccio personalizzato alla cura

L'attivazione di ambulatori specialistici dedicati alle IBD, come quello presso la struttura di Gastroenterologia diretta dal dottor Gian Marco Idèo, rappresenta un passo avanti nella diagnosi e nel trattamento di queste patologie. Grazie all'impegno di professionisti come la dottoressa Terpin e il suo team, è possibile offrire ai pazienti un trattamento personalizzato e sempre più efficace, migliorando significativamente la loro qualità di vita nonostante la natura cronica delle malattie infiammatorie intestinali. “I farmaci biologici sono il frutto di una sofisticata produzione farmaceutica con un panorama in continua evoluzione - conclude Terpin - le innovazioni terapeutiche proposte consentono sempre di più la personalizzazione del trattamento e ci consentono di migliorare la qualità di vita nel malato cronico”. “Abbiamo attivato l’ambulatorio specialistico dedicato alle IBD nel luglio 2022 - ricorda il dottor Gian Marco Idèo, primario della Gastroenterologia - e dalla sua istituzione l’attività di diagnosi e cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali è quintuplicata. Ringrazio per il lavoro la dottoressa Terpin e l’èquipe che l’affianca, la dottoressa Valentina Vecchione, il dottor Osvaldo Bellini e il dottor Luigi Furlan”.