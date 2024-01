Lavori alla Casa di Comunità Centro Valle Intelvi: dove vengono trasferiti i servizi

Per l’avvio dei lavori nella Casa di Comunità di Centro Valle Intelvi, che si trova in via Gemini Andreetti, il 29 gennaio inizierà il trasloco dei servizi/ambulatori. Il cantiere, finanziato con 450mila euro assegnati ad Asst Lariana dal Pnrr, avrà una durata di 200 giorni lavorativi e fino alla conclusione le attività saranno quindi trasferite. Le strutture che ospiteranno i servizi sono state individuate in collaborazione con l’amministrazione comunale e si trovano tutte nel territorio della Valle Intelvi.

Nello specifico: l’ufficio Scelta e Revoca (per il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta) si trasferisce in via Roma 42, nell’edificio che ospitava il Comune di Castiglione Intelvi (ufficio Anagrafe). Nessuna modifica per quanto riguarda le modalità di accesso (le pratiche relative alla scelta e revoca possono essere anche presentate e gestite on line attraverso il portale servizionline.asst-lariana.it oppure con prenotazione dell’appuntamento attraverso il portale asst-lariana.zerocoda.it)

Il Cart (Centro assistenziale riabilitativo territoriale, di competenza del Dipartimento di Salute Mentale) si trasferisce in via Roma 42, nell’edificio che ospitava il Comune di Castiglione Intelvi. Nessuna modifica per quanto riguarda le modalità di accesso.

L’ambulatorio vaccinale si trasferisce in via alla Chiesa 40, nell’ambulatorio del medico di medicina generale. Nessuna modifica per quanto riguarda le modalità di accesso (prenotazione dell’appuntamento attraverso il numero verde 800/893526 da lunedì a venerdì 8.15/12.30, oppure attraverso il portale https://vaccinazioni.asst-lariana.it)

La Continuità assistenziale (ex guardia medica) si trasferisce in via Cavalier Giovanni Perolini 13 a Casasco Intelvi nell’ambulatorio del medico di medicina generale. L’attività resta assicurata, previa chiamata al numero verde gratuito 116117, il sabato e i festivi h. 24, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8, nei prefestivi settimanali dalle 14 alle 20 (nel 2024 il 24 e il 30 aprile e il 31 ottobre); nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre il servizio della Continuità Assistenziale è attivo dalle 8.

Punto Prelievi: il 2 febbraio il Punto Prelievi resterà chiuso. Per eventuali urgenze i cittadini potranno scrivere alla mail pua.menaggio@asst-lariana.it oppure contattare il numero 0344/33256 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12, mercoledì dalle 14 alle 15.30. Nei prossimi giorni sarà comunicata la nuova sede dove saranno effettuati i prelievi (la giornata resterà quella del venerdì).

Per il Punto Unico di accesso (Pua) e l’ambulatorio degli Infermieri di Famiglia e Comunità sarà necessario rivolgersi a Menaggio: Pua Menaggio numero di telefono 0344/33256 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12, mercoledì dalle 14 alle 15.30, mail pua.menaggio@asst-lariana.it ambulatorio Infermieri di Famiglia e Comunità Menaggio numero di telefono 0344/33256 lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12, venerdì dalle 14 alle 16, mail pua.menaggio@asst-lariana.it Nessuna modifica interverrà sull’attività svolta a domicilio dagli infermieri di Famiglia e Comunità.