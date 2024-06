Sos Ospedale di Menaggio: un incontro pubblico per salvarlo

Il Comitato per la difesa dell'ospedale di Menaggio e della Sanità pubblica organizza l'incontro pubblico "SOS Ospedale" che si terrà venerdì 28 giugno 2024, alle ore 21, presso l’aula magna della Scuola Media “J. Rezia” di Menaggio, in via Camozzi 23.

All’incontro sono invitati tutti i cittadini, le forze sindacali, gli amministratori locali e regionali, i rappresentanti delle istituzioni e i membri della stampa. "Questo incontro - scrive il comitato in una nota stampa - rappresenta un momento cruciale per la nostra comunità, alla luce delle recenti dichiarazioni dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, riguardo il futuro del pronto soccorso che hanno gettato nella totale incertezza la popolazione del territorio del lago di Como".

"Ribadiamo con forza la nostra posizione - conclude il comitato - l'ospedale Erba-Renaldi di Menaggio deve tornare alla piena funzionalità, invertendo il segno degli ultimi anni in cui abbiamo visto un progressivo svuotamento del presidio e un attacco frontale al diritto alla salute del territorio".