Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici: Pap Test gratuito a Como

In occasione della Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici, Fondazione Onda ha coinvolto le Ginecologie e le Oncologie Ginecologiche degli ospedali con i Bollini Rosa per offrire alla popolazione femminile servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi (visite, consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point). A tua disposizione servizi gratuiti nelle Ginecologie e le Oncologie Ginecologiche degli ospedali Bollini Rosa. L'obiettivo dell'iniziativa, che si terrà il 29 giugno 2021, è promuovere la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche che consentono di migliorare la qualità della vita delle pazienti nonché facilitare l'accesso alla diagnosi precoce nell'ambito dei principali tumori ginecologici a carico di utero e ovaie.



Scopri qui gli ospedali Bollini Rosa che hanno preso parte all'iniziativa offrendo servizi gratuiti alla popolazione:



Per quanto riguarda Asst Lariana, è stata organizzata un'iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione con i propri specialisti che si svolgerà martedì 29 giugno dalle 15.30 alle 18.30 al Poliambulatorio di via Napoleona al Centro IST Infezioni Sessualmente Trasmissibili (al quinto piano del Padiglione del Monoblocco). Il programma prevede: Pap-Test (gratuito per le donne dai 20 ai 35 anni); HPV-test (gratuito per le donne dai 35 ai 60 anni), vaccinazione anti HPV dai 15 anni su valutazione del medico (in questo caso la vaccinazione sarà gratuita o in co-pagamento in base alla normativa).

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi, a partire da giovedì 17 giugno, contattando il lunedì, martedì, giovedì e venerdì il numero verde 800.896.972 dalle 8.30 alle 10.30. Stante l'attuale situazione pandemica, i posti a disposizione sono limitati. Per l'effettuazione degli esami non sarà necessaria l'impegnativa. L'iniziativa di Asst Lariana, patrocinata dal Lions Club Como Plinio il Giovane, è promossa dall'unità operativa di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal dottor Paolo Beretta e dall'unità operativa di Dermatologia- Centro IST, diretta dalla dottoressa Amelia Locatelli.