Giornata internazionale della donna: come prenotare mammografie, vaccinazioni e altri test

In occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro l'HPV e della Giornata Internazionale della Donna, sabato 9 marzo sarà organizzato un Open Day con la proposta di screening mammografico, Pap test e test HPV (Human Papilloma Virus), oltre a vaccinazioni contro l'HPV. Di seguito tutte le informazioni per prenotare e accedere ai servizi offerti da Asst Lariana nella giornata del 9 marzo.

Screening mammografico

Chi: donne dai 45 ai 49 anni (fascia di età per cui l’esame è previsto ogni 12 mesi) e donne dai 50 ai 74 anni (fascia di età per cui l’esame è previsto ogni 24 mesi).

Prenotazioni: dal sito prenotasalute.regione.lombardia.it

Dove: la mammografia potrà essere eseguita in Radiologia nelle seguenti sedi:

Casa di Comunità Cantù (via Domea 4, Cantù)

Casa di Comunità Napoleona (via Napoleona 60, Como)

Casa di Comunità Menaggio (via Casartelli, 7, Menaggio)

Pap test/HPV test

Chi: offerta di Pap test per la popolazione femminile non vaccinata per HPV, di età compresa tra i 25 e i 29 anni e che non abbiano eseguito un Pap test negli ultimi tre anni. Offerta di HPV test per la popolazione femminile di età compresa tra i 30 e i 64 anni che non abbiano eseguito un HPV test negli ultimi cinque anni.

Prenotazioni: attraverso il Centro Screening di Ats Insubria ai numeri 333.4743483, 333.4743613, 333.4743577 dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 15:30, a partire dal 1 marzo e fino al giorno 8 marzo compreso.

Dove: i test saranno effettuati nelle seguenti sedi:

Casa di Comunità Cantù (via Domea 4, Cantù; ambulatorio ostetrico-ginecologico)

Casa di Comunità Napoleona (via Napoleona 60, Como, consultorio)

Ambulatorio Fino Mornasco (via Trieste 5, Fino Mornasco, consultorio)

Casa di Comunità Menaggio (via Casartelli, 7, Menaggio, poliambulatorio)

Casa di Comunità Olgiate Comasco (Villa Peduzzi, via Roma, 61, Olgiate Comasco, consultorio)

Casa di Comunità Ponte Lambro (via Verdi 3, Ponte Lambro, consultorio)

Vaccinazioni contro l'HPV

Chi: offerta della vaccinazione a ragazzi a partire dagli 11 anni e fino ai 18 anni (nati dal 2006), alle ragazze a partire dagli 11 anni e fino ai 26 anni (nate dal 1998), categorie a rischio.

Prenotazioni: al numero 031.585.5255 dal lunedì al venerdì dalle ore 13:30 alle ore 15:30, a partire dal 1 marzo e fino al giorno 8 marzo compreso.

Dove: le vaccinazioni saranno effettuate nei seguenti Centri Vaccinali:

Casa di Comunità Cantù (via Domea 4, Cantù) - dalle ore 13:30 alle ore 14:30 accesso libero, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 su prenotazione

Casa di Comunità Napoleona (via Napoleona 60, Como) - dalle ore 8:30 alle ore 9:30 accesso libero, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 su prenotazione

Ambulatorio Fino Mornasco (via Trieste 5, Fino Mornasco) - dalle ore 8:30 alle ore 9:30 accesso libero, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 su prenotazione

Casa di Comunità Menaggio (via Casartelli, 7, Menaggio) - dalle ore 9:00 alle ore 10:00 accesso libero, dalle ore 10:00 alle ore 13:00