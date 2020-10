Spata riconfermato presidente dei medici di Como

Sono state rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como. Il nuovo Consiglio rimarrà in carica dall’1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2024.

Per il quinto mandato consecutivo è stato rieletto presidente Gianluigi Spata, medico di famiglia. Vice presidente Gianvincenzo Melfa, segretario Laura Iorio, tesoriere Gianfranco Prada, odontoiatra. Del nuovo consiglio direttivo fanno parte i consiglieri: Pierluigi Bianchi, Luigi Colombo, Giovanni Corrado, Massimo Galli, Massimo Gatto, Cesare Guanziroli, Giovanni L’Ala, Francesca Licordari, Massimo Mariani (odontoiatra), Doris Maria Mascheroni, Rossella Radice, Giuseppe Enrico Rivolta, Paolo Rubera. Nel collegio dei revisori dei conti compaiono come membri effettivi Amelia Locatelli, Cristina Rumi e Agostina Vitale (supplente).