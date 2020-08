Errore nelle prenotazioni per le visite mediche: gli appuntamenti fissati per domenica non vanno considerati

Come già comunicato nei giorni scorsi, nel riprogrammare le prenotazioni sospese a causa dell'emergenza Coronavirus, si è verificato un problema tecnico che ha comportato, per il mese di agosto, l'assegnazione di appuntamenti di domenica. Gli utenti interessati vengono avvisati via mail e sms di non considerare valida tale prenotazione. L'azienda sanitaria Asst Lariana "nello scusarsi per il disguido, ricorda che tutti i pazienti saranno poi ricontattati per la prenotazione corretta".