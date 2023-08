Al Cal Dialisi dell’ospedale di Menaggio la beneficenza che fa bene alla salute

Sono state consegnate in questi giorni al Cal Dialisi all’ospedale di Menaggio la poltrona-bilancia e il letto-bilancia donati dal Lions Club Menaggio Centro Lago di Como. Le attrezzature sono state acquistate con i fondi raccolti in occasione della cena solidale “Una poltrona per amica - Insieme per la comunità” organizzata lo scorso maggio a Porlezza.

L’iniziativa ha visto la collaborazione dell’amministrazione comunale di Porlezza che ha supportato logisticamente ed economicamente la serata. Prezioso ed altrettanto importante il supporto dell’Istituto Comprensivo di Porlezza che ha messo a disposizione l’aula magna, l’ISSS Ezio Vanoni (sede di Porlezza) i cui docenti e studenti hanno preparato e servito la cena. La serata era stata preceduta da un incontro con il dottor Gianvincenzo Melfa, primario della Nefrologia di Asst Lariana e la dottoressa Alessandra Butti, responsabile del Cal di Menaggio, che hanno parlato di dialisi ed insufficienza renale, la dottoressa Susanna Peverelli, responsabile del Coordinamento Prelievo d'Organi di Asst Lariana, intervenuta sull’importanza della donazione degli organi, due pazienti trapiantati che hanno portato la loro testimonianza e la dottoressa Marica Carughi, direttore del Distretto del Medio Lario di Asst Lariana. Ai fondi raccolti con la cena si è aggiunta un’ulteriore donazione per l’acquisto del letto-bilancia, promossa dalla signora Patrizia Vitali, socia del Lions Club Menaggio Centro Lago di Como, insieme ad un gruppo di amici in ricordo del marito Alberto Nava, recentemente scomparso e paziente del Cal di Menaggio.

“Ringraziamo tutti i partecipanti che con la loro generosità hanno permesso la buona riuscita dell’iniziativa, una giornata di tutti per tutti” sottolinea il presidente del Lions Club Menaggio Centro Lago di Como Ausilia Noghera. “A nome di Asst Lariana - osserva la dottoressa Carughi - ringrazio per queste donazioni, segno di attenzione e vicinanza alla comunità e all’ospedale di Menaggio”.