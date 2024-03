Disturbi dell'alimentazione: come fare una corretta prevenzione?

"Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione. Come fare una corretta prevenzione?", è il titolo dell'evento organizzato dall'associazione Pesopositivo grazie al sostegno dell'amministrazione comunale (assessorato ai Servizi sociali, Politiche giovanili e Pubblica istruzione). L'evento si svolgerà lunedì 18 marzo a partire dalle 20.45 presso l'Auditorium in via Manzoni 26 a Cadorago.

Il focus dell'incontro è sui disturbi alimentari e su come è possibile prevenirli. La moderazione sarà a cura di Francesca Guido, giornalista che collabora con il quotidiano "La Provincia di Como" e specializzata in sanità e salute. L'ingresso all'evento è libero.

Interverranno la responsabile di Pesopositivo, Claudia Grasso, la content creator, Giulia Mir, content creator, la psicologa Ilaria Polenghi, e l'assessore Massimo Aiolfi del Comune di Cadorago.