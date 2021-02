Covid, come prenotare un tampone gratuito in Lombardia

Come prenotare un tampone gratuito in Lombardia? Chi può richiederlo? Come bisogna procedere per la prenotazione? Ogni cittadino, come ricorda anche la Regione Piemonte, ha il diritto di sottoporsi gratuitamente al tampone molecolare oro-faringeo sulla base delle indicazioni del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o dell'ASL, qualora ci siano le condizioni sanitarie per effettuare l'indagine diagnostica e accertare l'eventuale positività al Sars-Cov-2.

Come prenotare un tampone gratuito in Lombardia

Destinatari

Tutti coloro che hanno un sintomo.

Prenotazione

Chiamate il vostro medico di base ed entro 24 ore (massimo 72 ore) avrete un appuntamento.

Criteri

Sospetto covid

Febbre > 37,5°;

Tosse secca o dispnea;

Anosmia e/o ageusia (perdita di olfatto/gusto).

Compatibile covid

Congiuntivite bilaterale;

Astenia severa;

Faringodinia (mal di gola);

Mal di testa;

Rinorrea;

Dolori osteomuscolari diffusi;

Disturbi gastrointestinali.

