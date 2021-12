Aperta di domenica anche se non è di turno: la scelta responsabile della Farmacia Sant'Agostino

"In questo momento sento il dovere di compiere uno sforzo in più e di restare al servizio della collettività anche in una giornata in cui in teoria dovrei chiudere la farmacia". Vittorio Poggioli, titolare della Farmacia Sant'Agostino di piazza Matteotti a Como, domenica prossima, 2 gennaio, alzerà la serranda pronto ad affrontare una probabile giornata di fuoco, vista la corsa di questi giorni ai tamponi rapidi.

Domenica 2 gennaio 2022 a Como la farmacia di turno sarebbe solo la Marelli di via Leoni. "Ma in questi giorni - spiega il dottor Poggioli - credo che occorra mantenere quanto più alto il servizio alla collettività, per questo dalle 9 alle 19.30 la nostra farmacia resterà aperta ed eseguirà tamponi rapidi a tutti, anche ai turisti. Si può prenotare sul nostro sito oppure venire direttamente. Mi sono sentito in dovere di rispondere all'appello delle isitituzioni al senso di responsabilità rivolto non solo a medici e infermieri ma anche ai farmacisti. Ci siamo premuniti per tempo di mascherine FFP2, di tamponi salivari e antigenici rapidi per l'autodiagnosi, quindi crediamo di poter soddisfare un buon numero di persone".

Farmacie di turno 1 e 2 gennaio

La notte tra il 31 e l'1 gennaio a Como sarà di turno la farmacia di Sagnino.

Il 1 gennaio la De Filippis a Como, la Lipiria di Guanzate, Comunale di San Fermo della Battaglia, Zanon di Merone, Del Viale di Mariano Comense, Milanese di Olgiate Comasco, Lunghi di Saronno, Kluzer di Menaggio, Gravedona, Comunale di San Fede Intelvi.

Il 2 gennaio la Nuova Farmacia di Appiano gentile, Agostinelli di Uggiate Trevano, Marelli di via Leoni a Como, Sant'Agostino in piazza Matteotti a Como, Porta di Brenna, Tagliabue a Magreglio, Marelli in via per Alzate a Cantù, Moiana di Gorla Minore, Comunale 1 di Saronno, Kluzer di Menaggio, Comunale di San Fede Intelvi.