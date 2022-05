Mancano i medici: chiuso temporaneamente il reparto di psichiatria dell'ospedale di Menaggio

Le improvvise dimissioni di due medici e l'indisponibilità per ragioni salute di un terzo medico, ha messo in crisi il reparto di psichiatria dell'ospedale di Menaggio, tanto da spingere il "Comitato per la difesa dell'ospedale di Menaggio a pubblicare un allarmistico post sulla propria pagina Facebook".

La risposta di Asst Lariana non si è fatta attendere: "Stiamo lavorando per rispondere nel più breve tempo possibile a una situazione che si è creata in modo improvviso e non preventivabile e che ha coinvolto tre medici psichiatri in forza al presidio ospedaliero di Menaggio. Non è stata disposta una chiusura del reparto ma una sospensione temporanea a far data dal 1 giugno e con il reclutamento degli specialisti (il bando per l’assunzione di quattro figure è già stato emesso, ndr) sarà possibile riattivare il servizio".

La pubblicazione del bando è stata preceduta dalla richiesta di poter attingere alle graduatorie concorsuali aperte di altre Asst lombarde. Questa iniziativa non ha però portato a riscontri positivi in quanto i professionisti finora contattati hanno rifiutato l’assunzione. Il reparto Spdc (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura) di Menaggio è dotato di 12 posti letto e di questi posti letto erano 2 in media quelli occupati dai pazienti del Medio Lario. "La rete territoriale permane integra - affermano da Asst Lariana - con tutta la sua offerta e garanzia di qualità e attenzione al disagio mentale.La sospensione del servizio comporterà che i pazienti che necessitassero di un ricovero siano accolti nei reparti dell’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia o dell’ospedale Sant’Antonio Abate a Cantù".