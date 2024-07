Il grest per i ragazzi con spettro autistico: a Como la prima vera esperienza inclusiva

L’associazione Tangram nasce a Como nel 2019 con l'aiuto del professore Lucio Moderato - allora direttore dei Servizi Innovatovi per l'autismo di Sacra Famiglia - come esigenza di supporto alle famiglie con figli autistici. I loro interventi sono di matrice cognitivo comportamentale, secondo il modello Superability ideato dallo stesso Moderato, e sono rivolti in particolare al raggiungimento del benessere familiare di tutto il nucleo famigliare.

"Lo spettro autistico - spiega la dottoressa Scigliano, presidente di Tangram - accoglie una straordinaria variabilità neuropsicologica, con una gamma di bisogni, benessere e salute che si modificano ed evolvono nel tempo. Solo un approccio fluido - che includa da una parte una condivisione culturale poliedrica e trasversale e dall’altra competenze specialistiche – è in grado di cogliere e intercettare queste variabili".

In questo contesto, Tangram ha voluto compiere un altro passaggio, mai sperimentato prima a Como, volto agli aspetti inclusivi, ovvero portare i ragazzi autistici in un centro estivo. "Il percorso di preparazione - racconta Scigliano - è stato avviato cinque anni fa, quando abbiano iniziato a lavorare al possibile futuro inserimento dei ragazzi con spettro autistico nei centri estivi tradizionali, che ancora oggi non sono assolutamente preparati ad accoglierli. Ragion per cui, nel tempo abbiamo strutturato percorsi di abilità di gruppo sociale volti al raggiungimento delle competenze utili affinché potessero essere inseriti nei programmi estivi previsti alla fine delle scuole".

"Nello specifico - prosegue Scigliano - insieme ai nostri educatori, abbiamo lavorato in associazione sulle competenze sociali, sull'autonomia personale, sulla gestione delle regole, sulla strutturazione dei giochi. Di fatto organizzando dei centri estivi solo per i nostri ragazzi con l'obbiettivo di generalizzare le loro competenze anche in ambito esterno alla nostra struttura. Per completare questa formazione, abbiamo poi coinvolto le attività commerciali e i residenti del quartiere intorno a via Leoni a Como, che da sempre ci hanno aiutato nelle attività legate alle esperienze di vita pratica, come andare al bar, al supermercato, in farmacia. Questo ci ha portato a conoscere meglio la realtà del quartiere e in particolare quella dell'oratorio di San Giuseppe, dove Fra Lorenzo, che voglio nuovamente ringraziare per la sua magnifica disponibilità, di fronte alla nostra proposta ha subito accettato di accogliere all'interno del suo gruppo anche i nostri ragazzi con spettro autistico".

"Il centro estivo - spiega ancora Scigliano - docente universitaria e pedagogista - si è strutturato dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 alle 17. Durante questo periodo, il nostro gruppo, composto da nove ragazzi e ragazze delle scuole primarie e superiori, ha potuto partecipare a tutte le gite grazie al lavoro di questi anni che ha permesso ai ragazzi di saper gestire la complessità della situazione. Durante tutto il percorso, nel centro estivo a San Giuseppe e in esterno, i nostri ragazzi sono sempre stati seguiti e accompagnati dai nostri educatori specializzati che hanno programmato e strutturato tutte le giornate attraverso agende visive e schede di comunicazione per i ragazzi con assenza di linguaggio".

"Le tre settimane si sono quindi svolte in modo sereno, senza sviluppare problemi significativi. Dunque, questo è stato il primo centro estivo inclusivo in cui i ragazzi hanno potuto sperimentare a Como l'offerta ludica del grest vivendone appieno tutto il tempo trascorso al suo interno. Un ulteriore aspetto che voglio sottolineare - aggiunge Scigliano - è quello che riguarda il percorso sulla selettività alimentare introdotto nel pranzo, durante il quale ogni ragazzo ha avuto a disposizione la propria scheda e il proprio menu. Attraverso un training di matrice comportamentale, alla fine delle tre settimane ognuno di loro ha inserito molte nuove pietanze nella propria dieta".

"Infine, per quanto riguarda le reazione degli altri ragazzi presenti al grest, il confronto è stato inevitabilmente forte. Più che altro perché, non avendo mai interagito con i coetanei con sindrome autistica, all'inizio erano un po' diffidenti e impauriti. Tuttavia, dopo aver spiegato loro con molta semplicità le caratteristiche dei nostri ragazzi, anche grazie al prezioso supporto degli educatori, è stato più semplice metterli in relazioni tra di loro. Naturalmente, in precedenza, abbiamo avuto alcuni incontri con gli educatori durante i quali abbiamo spiegato loro il lavoro di Tangram, il nostro progetto e le caratteristiche dei nostri ragazzi. Il percorso in questo senso è ancora lungo ma siamo fiduciosi, soprattutto dopo aver visto che alla fine del corso tutti i ragazzi interagivano almeno senza più alcun timore".

"Per il prossimo anno - conclude Scigliano - al fine di permettere a più ragazzi possibile di partecipare al centro estivo, alleggerendo i costi che devono sostenere le famiglie, stiamo già lavorando a una raccolta fondi per strutturare al meglio questa esperienza che è stata certamente positiva".

Campi d’intervento Tangram

- educativi riabilitativi

- gruppi di abilità socializzali

- generalizzazione di autonomie nei contesti di vita

- sport

- parent training genitoriale

- parent training scolastico

- vacanze sollievo

- laboratori di inclusione nei diversi ordini di scuola

In collaborazione con Almo, formazione continua specifica ricolti a scuole, personale sanitario, genitori.

Info

cell. 333.39.08.708

mail. tangramassociazione@gmail.com