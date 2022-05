Si terrà a Como, sabato 18 giugno, all'auditorium dell'I.C.S di Como Rebbio, il congresso dal titolo: "Autismo, un approccio integrato". La giornata è organizzata dall'Associazione Tangram Onlus di Como.

Ore 9 - Introduzione

Dott.ssa Daniela De Fazio - Dirigente ICS Como Rebbio

Dott.ssa Alessandra Locatelli - Assessore alla Famiglia, Solidarietà, Disabilità e Pari opportunità Regione Lombardia

Alessandra Bonduri - Assessore alle Politiche Educative Comune di Como

ore 9.30 - Testimonianza

Riccardo Pravettoni

Il mio autismo

ore 10 Almo, il ricodo di Lucio Moderato

Il modello superability

ore 11 - Benesssere bio-psico-sociale

Dott.ssa Cristina Panisi - Pediatra , Ph. D in psicologia e neuroscienze

Modello integrato nei disturbi del neurosviluppo

ore 11.45 Cascina Cristina il dopo di noi

Annalisa Martinelli

Progetto integrato di vita

ore 12.15 . Workshop esperienziale

Dott.ssa Adriana Campi - La solidarietà G. Rainoldi

Percezioni sensoriali nell'autismo

Ingresso gratuiti, disponibilità limitata, solo 60 posti. Per partecipare inviare richesta a tangramassociazione@gmail.com

L'autismo, afferma la dottoressa Rosetta Scigliano, educatrice e pedagogista, presidente dell'associazione Tangram, non è una malattia ma non è nemmeno una sindrome semplice da affrontare per le famiglie, soprattutto nella prima fase. Per arrivare a una reale presa in carico c'è ancora molto lavoro da fare. Non sempre bambini e genitori sono seguiti con gli strumenti e gli specialisti disponibili oggi. Iniziare correttamente un percorso è la difficoltà più rilevante per i genitori. I servizi territoriali offrono solo detrminati strumenti ma i bambini autistici hanno bisogno di interventi specifici".