Facendo seguito alle indicazioni del Ministero della Salute e di Regione Lombardia, nella giornata odierna (12 luglio 2022) prendono il via le vaccinazioni Covid per gli over 60. Asst Lariana ha pertanto previsto per la giornata odierna un’apertura straordinaria dell’Hub di via Napoleona a Como, dalle ore 14 alle ore 18 con accesso libero, senza prenotazione.