Ospedale Valduce, pronto soccorso intasato: ambulanze ferme per ore con i pazienti a bordo

Numerose ambulanze con paziente a bordo sono state costrette a una lunga attesa fuori dal pronto soccorso dell'ospedale Valduce. Si tratta di una problematica non nuova ma che questa mattina, 13 dicembre 2022, si è presentata in modo più evidente del solito. Il pronto soccorso del nosocomio cittadino era intasato senza possibilità di posti letto e di visite in tempi brevi per i pazienti in arrivo in ambulanza con i codici meno gravi. Di conseguenza all'accesso in via Santo Garavaglio si è formata una sorta di coda d'ambulanze in attesa di poter "scaricare" i pazienti. Un'attesa che ha toccato le due ore. Significa che per tutto questo tempo i mezzi di soccorso non erano disponibili per essere impiegati in altre emergenze sul territorio. Foto e video sono stati realizzati nella mattina del 13 dicembre.

