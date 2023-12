La dottoressa Alessandra Ciucci nominata presidente regionale dell’Associazione medici diabetologi

La dottoressa Alessandra Ciucci è stata nominata presidente della sezione regionale lombarda dell’Amd (Associazione Medici Diabetologi). Specializzata in Endocrinologia, la dottoressa lavora alla Diabetologia di Mariano Comense dal 2001 e da 22 anni si occupa in particolar modo di Diabete di tipo 1 e di diabete gestazionale. Ha acquisito, inoltre, competenza e specialità nella gestione delle tecnologie per la gestione e cura dei pazienti diabetici (Microinfusori di insulina, sistemi ibridi (pancreas artificiale), sensori per monitoraggio glicemico in continuo e flash). È formatore della Scuola di Formazione AMD ed ha frequentato il Master Management Innovation in Diabetology alla SDA Bocconi. La Diabetologia di Mariano Comense, diretta dal dottor Luigi Sciangula, afferisce alla struttura di Endocrinologia - Diabetologia Dietetica e Nutrizione Clinica diretta dal dottor Fabrizio Muratori. “Si tratta di un riconoscimento importante di validazione scientifica - sottolinea il dottor Muratori - Alla dottoressa Ciucci l’augurio per un buon lavoro”.