Cannabis, l'olio Cbd è diventato uno stupefacente

Alla fine la stretta è arrivata. Dallo scorso 22 settembre in Italia è vietata la vendita di olio di cbd nei normali negozi. Per ottenerlo ci si potrà recare in farmacia, ma la vendita sarà possibile solo se si è in possesso di una ricetta medica per acquistarlo.

L'olio di cannabidiolo (ribattezzato cbd), si ottiene dall'estrazione dei principali composti presenti in natura nell'intera pianta di canapa. Viene utilizzato anche in caso di insonnia, ansia, stress, dolori mestruali, emicrania e dolore cronico. Per l'Oms e per la Corte di Giustizia europea non ha alcuna valenza stupefacente, per il governo italiano sì. La sostanza è stata infatti inserita in una specifica tabella di medicinali. Nel decreto si stabilisce che il prodotto è efficace contro alcune patologie, come ad esempio l'epilessia, ma che deve essere venduto come un farmaco. Quindi in farmacia e solo in presenza di una ricetta medica, non più quindi come un semplice integratore.

Una scelta che ha inevitabilmente fatto insorgere i leader anti-proibizionisti, in primis Riccardo Magi che ha commentato senza mezzi termini il divieto: "L'idiozia proibizionista non conosce limiti. Da oggi in Italia sarà vietata la vendita libera di alcuni prodotti a base di Cbd, come oli e cibi, che potranno essere acquistati solo in farmacia. E per produrli serviranno autorizzazioni sanitarie specifiche. Peccato solo che il Cbd non è una sostanza stupefacente - aggiunge il segretario di + Europa - ciò che è davvero stupefacente è che il governo Meloni vieta una sostanza che ha gli stessi effetti di una camomilla e la spaccia per guerra alla droga".

Ma non è il primo tentativo. L'olio di cbd era già finito nell'occhio del ciclone per un decreto identico emanato dall'ex ministro della Salute Roberto Speranza poi ritirato dopo le proteste delle associazioni. Del resto su un tavolo che rischia di saltare c'è anche un indotto economico che parla anche italiano e che, come ricorda Matteo Moretti, responsabile di uno delle più grandi aziende del settore intervistato da La Repubblica "anche il governo ha sostenuto". E il timore di molti è che la proibizione della vendita diretta del Cbd sia il primo passo per la proibizione della cannabis light tout court.