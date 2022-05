Non hai tempo e voglia di andare a correre? Ecco come perdere chili

Estate, bella stagione, mare e la voglia di tornare in forma. Peccato però che spesso manchi il tempo e allora pensare di andare a correre o in palestra diventa difficile. Esiste però un compromesso per bruciare i grassi in eccesso e rimanere in forma anche se non hai il tempo da dedicare allo sport.

Salire le scale per bruciare le calorie in eccesso

Salire le scale è un gesto che facciamo quotidianamente e che può venire in nostro aiuto per bruciare le calorie in eccesso. Questa attività fa lavorare i muscoli delle nostre gambe e ci consente di rassodare poco per volta i nostri glutei. In media, si può arrivare a bruciare circa cinquecento calorie all’ora, semplicemente salendo e scendendo. Inoltre, salire le scale fa bene perché migliora il metabolismo, stimola l’apparato cardiocircolatorio e le funzioni cerebrali, prevenendo anche la formazione di vene varicose. Oltre a quelli delle gambe e dei glutei, si rinforzano tutti i muscoli del corpo, soprattutto quelli della schiena, migliorando la resistenza generale. Fare due gradini alla volta, ad esempio, è un'ottima alternativa agli squat per rassodare i nostri glutei.

Insomma, basta scuse: ecco un'attività davvero alla portata di tutti. Abbandoniamo gli ascensori e impariamo a salire le scale tra un impegno e l'altro, entrando e uscendo da casa, vedrete i risultati.

L'esercizio di salire le scale non solo ti farà perdere i chili in eccesso e tonificare i glutei, ma ha anche effetti positivi a lungo termine sulla tua salute. Si tratta di un esercizio aerobico che aiuta a bruciare calorie, ad eliminare la cellulite e a migliorare la tua salute cardiovascolare. Salendo due rampe di gradini al giorno si potranno perdere tre chili di peso in un anno, sollecitando i glutei e i muscoli di cosce e polpacci (gastrocnemio e bicipite femorale). In linea di massima, si può dire che salire le scale è sette volte più impegnativo di una normale camminata. Facendo 500 gradini con un buon ritmo, a seconda del peso corporeo si bruciano tra le 140 e le 240 calorie.

Tonificare i glutei salendo le scale

Vediamo allora un ottimo esercizio per tonificare i glutei con una semplice scala: posizionatevi di fronte alle scale, saltate sui gradini a piedi uniti, cercate di fare almeno una rampa o ripetete per 10 volte. Ricordate di molleggiare il salto lasciando le gambe sempre un po' piegate e di aiutarvi con le braccia per rimanere in equilibrio. Questo esercizio è molto efficace per rassodare quadricipiti e glutei.