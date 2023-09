World Wellness Weekend, c'è anche Monticello

Anche Monticello SPA&FIT, punto di riferimento del benessere in Lombardia, a pochi km da Milano, aderisce al 7° World Wellness Weekend, con una proposta di contenuti da provare gratuitamente in struttura nel weekend dal 15 al 17 settembre. Un messaggio importante al territorio che Monticello SPA&FIT vuole comunicare: il suo impegno quotidiano nel promuovere e trasmettere i valori e i benefici di un corretto e sano stile di vita.

“Tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il terzo riguarda la Buona salute e benessere per tutti. In collaborazione con l’Istituto di sostenibilità globale delle Nazioni Unite, il WWW incoraggia luoghi, gruppi, associazioni, federazioni, uffici visitatori, sindaci e governatori a organizzare attività di benessere GRATUITE, DIVERTENTI E CREATIVE il 3 ° fine settimana di Settembre, poco prima dell’equinozio, quando il giorno e la notte sono uguali, come simbolo di Equilibrio vita/lavoro.”

World Wellness Weekend (WWW)

In occasione della 7° edizione della World Wellness Weekend saranno coinvolti oltre 6.000 professionisti del benessere in 2000 città di 150 stati nel mondo e Monticello SPA&FIT ne farà fieramente parte con attività gratuite che la struttura propone quotidianamente:

• Accesso libero alla programmazione Fitness di tutto il venerdì 15 e il sabato 16, con lezioni di Hiit, Total Body, Tone&Stretch, Yoga, Core, Pump, Postural, Step.

Ai corsi e al gymfloor potranno accedere anche utenti non abbonati tramite free pass.

• Accesso libero al ricco calendario di cerimonie di benessere giornaliere, incluse nel biglietto d’ingresso, realizzate da esperti maestri di cerimonia, con prodotti di altissima qualità. Dal 15 al 17 settembre verranno proposti degli Aufguss Show meditativi.

• Durante tutto il weekend viene offerta gratuitamente la Cerimonia Beauty Visage che consiste nell’applicazione sul viso di un panno caldo imbevuto di olio essenziale alla lavanda per qualche minuto e in un successivo massaggio viso di 10 minuti con i prodotti cosmetici Terme di Saturnia.

L’obiettivo del World Wellness Weekend (WWW) coincide con la vision di Monticello SPA&FIT ovvero la ricerca del benessere a 360° per ispirare e consentire alle persone di fare scelte più sane e godere di uno stile di vita attivo - afferma Federica Atza, direttrice di Monticello SPA&FIT - La nostra struttura ha inoltre il vantaggio di essere immersa nel verde in un’area di oltre 5000 mq comprensivi di vasche idromassaggio interne ed esterne, saune, ambienti caldi e percorsi sensoriali. A Monticello SPA&FIT inoltre il mondo del benessere si arricchisce di esperienze multi sensoriali, grazie ad un ricco calendario di cerimonie giornaliere, che coniugano tradizione e innovazione.

Per tutte le informazioni relative al 7° World Wellness Weekend e alle attività proposte da Monticello SPA&FIT, consultare la seguente pagina.