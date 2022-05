La Pinetina è molto più di un semplice centro sportivo

La Pinetina di Appiano Gentile è sinonimo di divertimento, relax, preparazione atletica, formazione: un sito attrezzato e dotato di tutti i comfort, perfetto per chi ama lo sport e per chi vuole godersi appieno il proprio tempo libero. Un’oasi naturale immersa nel verde che offre riparo dall’afa estiva e moltissime opportunità di svago.

A due passi dal celebre ex Centro Sportivo Angelo Moratti, La Pinetina è dotata di un ampio parcheggio ed è facilmente raggiungibile da Como. Quest’estate vieni ad Appiano Gentile, dove troverai una piscina olimpionica, una piscina pensata per i bambini e altre due piscine con idromassaggio.

Per i più piccoli troverai anche uno spazio attrezzato con parco giochi, e se vorrai fermarti per uno spuntino, un pranzo o una cena, lo staff del bar e dei due ristoranti sarà pronto per accoglierti e stupirti con gustosi piatti veloci o prelibatezze locali.

La Pinetina, come un lido, è il posto perfetto per sfuggire all’afa estiva e regalarsi una giornata di pieno relax e spensieratezza, da soli o in compagnia, con gli amici o la famiglia.

Condizioni

Aperti tutti giorni dal 28 Maggio a Settembre

Lunedì – Venerdì: 10.00-19.00 Sabato – Domenica: 09.30 – 19.30 Per l’accesso in piscina Lun-Ven verrà timbrato un ingresso, Sabato 1 e mezzo e Domenica e festivi verranno timbrati 2 ingressi a persona

Validità

Il Voucher deve essere convertito entro 6 mesi dall'acquisto.

Come Funziona

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi immediatamente via email il Voucher

3) Presenta il Voucher alla reception ed inizia a rilassarti