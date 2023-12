3 oli naturali indispensabili per idratare e proteggere la pelle in inverno

Freddo, vento e mancanza di umidità sono i principali nemici della pelle in inverno. Quando le temperature scendono, l’attività delle ghiandole sebacee rallenta e la pelle ricorre alla vasocostrizione per non disperdere il calore all’esterno. I sintomi della pelle secca sono facili da individuare: comincia a tirare per via della perdita di liquidi ed elasticità e compaiono zone ruvide, arrossate e screpolate.

Per mantenere la pelle idratata, liscia ed elastica durante tutto l'inverno, è fondamentale adottare cure mirate. Gli oli naturali, delicati e idratanti si presentano come i principali alleati contro la pelle secca: ecco quindi quali sono i 3 oli vegetali indispensabili da inserire nella propria skincare routine.

1. Olio di avocado

Quest’olio vegetale è ottenuto dalla spremitura a freddo del nocciolo e della polpa dell’avocado. È ricco di antiossidanti, acidi grassi, proteine, minerali e vitamine (A, B2, B3, E e K) ed ha la capacità di proteggere e rigenerare la pelle, idratando e riparando anche quella più secca e screpolata, grazie al suo effetto emolliente. In più, l'alta concentrazione di vitamina E, K, steroline e fitosteroli dà a quest’olio una grande capacità di penetrare nella pelle e fornire una leggera protezione dai raggi UVA e UVB.

2. Olio di mandorle

Quest’olio vegetale contiene grassi monoinsaturi, acidi oleici e linoleici (come Omega 3 e 6) e vitamina E. Questo mix stimola la formazione di collagene ed elastina, donando tonicità ed elasticità ai tessuti. Ha un elevato potere idratante, si assorbe rapidamente e lascia la pelle morbida ed elastica. Inoltre svolge un’azione antiossidante e cicatrizzante, protegge la barriera cutanea e protegge dai raggi UV. Dulcis in fundo, grazie alla sua capacità di migliorare l’elasticità della pelle e di stimolare la produzione di collagene, quest’olio aiuta a rallentare l’invecchiamento cutaneo, ridurre le linee sottili e prevenire la comparsa di nuove rughe.

3. Olio di rosa canina

Questo olio vegetale viene estratto dai semi della rosa canina coltivata in Cile e Argentina. È uno degli oli fondamentali per la cura della pelle, perché essendo ricco di acidi grassi polinsaturi, agisce sulla rigenerazione delle cellule che contribuiscono a dare elasticità alla pelle. Oltre al suo elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi, contiene il 49% di acido linoleico e il 34% di linolenico, associati alla sintesi del collagene. Ecco perché è ideale per trattare smagliature e cicatrici, oltre a combattere gli effetti dell'invecchiamento cutaneo.