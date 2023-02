Alla Spa di Monticello si respira aria di primavera

L’inverno non è ancora finito, ma a Monticello Spa&Fit si comincia a respirare il profumo della stagione primaverile che come ogni anno porta con sé un nuovo e rigenerante tepore capace di risvegliare le energie del corpo e dello spirito. Monticello Spa&Fit, angolo di paradiso di oltre 5000 mq e punto di riferimento del benessere lombardo a pochi chilometri da Milano, è pronta ad accogliere l’arrivo della primavera con un programma di appuntamenti e attività mai così ricco come a marzo. Numerosi i nuovi pacchetti benessere da scegliere per vivere e regalarsi un momento di rinascita fisica e spirituale: dalle proposte singole come Glow&Spa, Beauty&Spa, Relax&Spa e Massage&Spa, ai pacchetti di coppia, come Gourmet&Spa, Cheers&Spa, Love&Spa e Suite&Spa (per maggiori informazioni consultare l’area Pacchetti).

Una delle grandi novità del mese sono i nuovi trattamenti firmati Terme di Saturnia, come il “Calco Drenante e Modellante”, che donerà nuova linfa ed energia per affrontare al meglio il cambio di stagione. Perfetto per la Remise en Forme, e novità assoluta per Monticello SPA, è specifico per addome e fianchi. Si compone di un mix di farine fossili e sali minerali che miscelate con acqua, vengono poi applicate come una maschera sul corpo, generando una serie di reazioni chimiche caratterizzate dalla produzione di energia termica alternata. Il tutto è preceduto dall'applicazione di 10 oli ed essenze diverse, ognuna per una parte specifica del corpo, applicati con un accurato massaggio. La fase fredda, ad effetto tonificante, rinserra le maglie cutanee mentre il caldo, apporta ossigeno e nutrimento, facilitando al contempo l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Il trattamento è disponibile anche per l’uomo. Prezzo al pubblico € 190,00, durata 80 minuti.

Dal 6 al 12 marzo 2023 Monticello Spa&Fit celebra le donne con un’intera settimana dedicata al piacere di star bene con se stesse, valorizzando la propria bellezza. Saranno proposti esclusivi rituali come la cerimonia beauty visage, ed esperienze da vivere all’insegna della cura del corpo e del relax con speciali coccole e un esclusivo sconto del 20% su tutti i massaggi disponibili nella giornata.

E l’8 marzo grandi festeggiamenti con lo Speciale evento per la Festa della Donna, For women only!, una serata di divertimento e benessere tutta al femminile: ingresso SPA dalle 17:30 fino alle 24:00 (uscita vasche ore 23:30), ricca cena a buffet presso il Bistrot, DJ Set ad animare la festa e speciali cerimonie a tema. Per l’occasione, durante la serata sarà introdotto gratuitamente “pillole di Armocromia” con il consulente d’Immagine Davide Romiti. Ci sarà la possibilità, per chi lo desidera, di acquistare poi una seduta di consulenza privata. Il costo dell’evento è di € 75. È richiesta la prenotazione. Per ulteriori informazioni fare riferimento al seguente link del sito.

Sempre più ricca anche l’offerta Fitness che, oltre a mettere a disposizione un’ampia area di oltre 1.000 mq attrezzata Technogym, due sale corsi e con un ricco planning, per il mese di marzo propone una serie di appuntamenti imperdibili per gli amanti dello sport: mercoledì 8 marzo 2023 si terrà una speciale Masterclass Fitness aperta a tutti, anche ospiti esterni (necessaria la prenotazione); dal 13 al 19 marzo 2023 si celebrerà la Festa del Papà, con una settimana di abbonamento gratuito per tutti i papà degli abbonati.

Molte le promozioni fitness a Monticello Spa&Fit, tra cui l’offerta acquistabile a marzo e aprile che include 4 mesi di abbonamento (da lunedì al venerdì) + 2 mesi omaggio + 2 ingressi SPA a soli € 290. Per ulteriori informazioni consultare la pagina Fitness.

E per festeggiare occasioni speciali, come compleanni o addii al nubilato, tante sono le formule proposte da Monticello Spa&Fit: ad esempio per le future spose sono state ideate la Gold Experience, la Beauty Experience, la Yoga Experience, la Bride Experience, la Wellness Experience e la Relax Experience.

Ma gli appuntamenti speciali non si fermano qui: l’11 marzo è anche Beauty SPA Day, momento di prova e scoperta dei prodotti di skincare termali di Terme di Saturnia Natural Destination e Terme di Chianciano; il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’Acqua con uno speciale programma di cerimonie di benessere gratuite per tutti gli ospiti; il 23 marzo c’è l’imperdibile appuntamento mensile del Monticello Moon Party; il 26 marzo è la giornata dedicata ai bambini con il Family SPA Sunday.

CALENDARIO MARZO 2023

MERCOLEDÌ 8 MARZO: Evento speciale per la Festa delle Donne, For Women Only!

SABATO 11 MARZO: Beauty Day SPA

Prova gratuita dei prodotti skincare termali di Terme di Saturnia Natural Destination e Terme di Chianciano, per scoprire la beauty routine adatta a valorizzare e nutrire la propria pelle. Durante la giornata sarà possibile acquistare i prodotti con il 20% di sconto. Ingresso su prenotazione.

MERCOLEDÌ 22 MARZO: Giornata mondiale dell’acqua

In occasione della giornata mondiale dell’acqua, Monticello Spa&Fit propone uno speciale programma di cerimonie di benessere gratuite per tutti gli ospiti: Thalasso Experience secondo planning giornaliero nella vasca rivitalizzante; alle 13:00 AcquaZen, cerimonia rilassante che lavora sulla mobilità e allungamento articolare; dalle 16:00 alle 18:00 Watsu, una tecnica di rilassamento in acqua guidata dai massaggiatori, che regala un immediato benessere psicofisico.

GIOVEDÌ 23 MARZO: Monticello Moon Party

Torna l’appuntamento più esclusivo di Monticello Spa&Fit, il Moon Party, che nella sua versione invernale è ancora più suggestivo: una serata magica con musica, DJ Set dalle 19:00 e show coreografici in sauna per un’indimenticabile esperienza di benessere sotto le stelle. Per l’occasione il Centro rimarrà aperto fino alle 24:00.

Ingresso speciale serale a 35€.

DOMENICA 26 MARZO: Family SPA Sunday

Il 26 febbraio è Family SPA Sunday a Monticello Spa&Fit: una speciale giornata dove il benessere è rivolto a tutta la famiglia, con possibilità di accesso all’area SPA* anche per i bambini dai 3 anni di età. Il costo riservato ai bambini per l’intera giornata è di 20 €.

*accesso consentito unicamente alla zona acque e alle stanze relax. Non è consentito l’ingresso negli ambienti caldi e caldo-umidi.

APERITIVO IN SPA

Tutte le sere è possibile acquistare e gustare a bordo vasca o nel Bistrot di Monticello Spa&Fit uno sfizioso aperitivo per godersi del tempo all’insegna del relax e del benessere, anche nel gusto. Da scoprire la nuova drink list frutto della speciale consulenza con Campari Academy e il signature drink Monticello Essence, ideato appositamente per Monticello Spa&Fit. E la domenica, un biglietto speciale che include ingresso serale alla SPA con uno sfizioso aperitivo da gustare in accappatoio.

AUFGUSS NIGHT

Ogni venerdì sera, dalle 19:00 alle 23:30, un intenso e variegato programma di Aufguss, in collaborazione con AISA, Associazione Italiana Saune e Aufguss, Durante la serata sarà possibile partecipare agli eventi in modalità textile free, con telo in cotone o in fibra naturale oppure indossando un costume in tnt, che verrà fornito gratuitamente a chi lo desidera.

CERIMONIE DI BENESSERE

Nell’ingresso è inclusa una Cerimonia di Benessere a scelta tra quelle disponibili durante la giornata e un Aufguss. Le Cerimonie di Benessere sono fruibili tutti i giorni:

- dal lunedì a giovedì dalle ore 10 alle ore 21.30

- il venerdì dalle ore 10 alle ore 24.00

- il sabato dalle ore 9 alle ore 24.00

- la domenica dalle ore 9 alle ore 21.30

Le attività prenotabili sono, AUFGUSS, BAGNO SONORO, ICE SKIN, MASCHERA VISO ALL’ARGILLA, MASCHERA VISO AL MIELE, ORIENTAL BEAUTY CARE, SAVONAGE, SCRUB CORPO.