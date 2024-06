Famiglie e bambini insieme per prendersi cura del proprio benessere psicofisico

Se l’area solarium si presenta ampliata e allestita con comodi lettini e zone per pratiche di meditazione, la grande novità dell’estate 2024 è che Monticello SPA&FIT darà il benvenuto ai bambini dai 3 anni in su, tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto, coinvolgendoli in una serie di esperienze in cui il mondo del wellness sarà riletto e interpretato dal punto di vista dei più piccoli, tra giochi, meditazione e momenti di socializzazione organizzati insieme a esperti dell’infanzia con sessioni calibrate sui bimbi e sulle loro esigenze di benessere e rilassamento dopo un inverno passato sui banchi di scuola.

Tra le attività più interessanti, a prova di relax anche per i più piccini, c’è il bagno sonoro, che si terrà nella stanza dei sogni, con l’utilizzo di strumenti musicali che inducono a un profondo rilassamento, cullati dal movimento naturale dei materassi ad acqua.

L’idea perseguita, che si svilupperà anche se con tempi, modalità e orari differenti, anche alla fine dell’estate, è quella di creare per genitori e figli un’opportunità unica, che consenta di vivere e imparare a ricercare insieme una dimensione psicofisica del benessere. Sarà possibile ritagliarsi un tempo di qualità in cui prendersi cura di sé e ritrovare il contatto con gli elementi più naturali del luogo, che si trasformeranno in un’importante opportunità di condivisione e ricerca di benessere con mamma e papà. La struttura, da anni impegnata in una partnership scientifica con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Research Unit Social and Affective Neuroscience del dipartimento di Psicologia) per lo studio degli effetti neurofisiologici dell’esperienza all’interno di un centro benessere, ha oramai sviluppato un know-how importante sulla creazione di programmi improntati sul wellness complessivo della persona.

"La scelta di dedicare una parte rilevante della nostra estate a questo progetto nasce dalla consapevolezza che prendersi cura di sé stessi è un valore che si impara sin da piccoli - spiega Federica Atza, General Manager - A Monticello SPA&FIT rinnoviamo quotidianamente la nostra offerta e i nostri programmi wellness, con l'obiettivo di trasmettere quanto dedicarsi del tempo di qualità sia importante a tutte le età".

Una sorta di anteprima, in vista dell’apertura ufficiale ai bimbi del primo luglio, sarà domenica 23 giugno con il Family SPA Day, la giornata dedicata alla famiglia in cui le vasche saranno accessibili a tutti.

Monticello SPA&FIT, già noto e apprezzato per rappresentare un “rifugio” dal caos cittadino per chi cerca benessere e relax, si propone per il periodo estivo anche come meta ideale dove mamme e papà possono arrivare con i loro bambini e rilassarsi sia insieme, che godendo ognuno di attività e servizi pensati su misura. L’ampio spazio a disposizione, oltre 5000 mq circondati dal verde, infatti, e le meravigliose aree esterne, hanno permesso alla struttura di creare ambienti riservati ai piccoli con esperienze a loro dedicate anche quando i genitori desiderano ritagliarsi dei momenti di benessere in solitudine.