Saune, cerimonie di benessere, bagni di vapore e massaggi relax per prepararsi all’arrivo della stagione fredda

Con l’arrivo dell’autunno torna la voglia di rimettersi in forma in palestra ma anche di farsi coccolare e rigenerare. Ecco allora il programma per la stagione di una della Spa più conosciute del territorio. Monticello SPA&FIT è infatti pronta ad offrire i migliori trattamenti di remise en forme a chi vuole prepararsi al meglio all'arrivo dei primi freddi. Da anni punto di riferimento del benessere in Lombardia, Monticello SPA&FIT è il luogo ideale dove programmare una giornata rigenerante nei mesi di ottobre e novembre con un calendario ricco di attività, proposte e cerimonie di benessere, con prodotti e profumi ispirati alla stagione.

Con l’arrivo del freddo, infatti, aumenta il benefico effetto di Saune, Bagni di vapore, Stanza di sale, Oriental Loft e Soap Experience; massima è la piacevolezza di sentirsi avvolgere da rigeneranti acque con idromassaggi e il relax nel contemplare il suggestivo panorama è reso ancora più emozionante dai colori dell’autunno. Per raggiungere Monticello SPA&FIT, non serve andare lontano, ma è sufficiente uscire pochi chilometri dal centro di Milano: una autentica fuga dalla città per prendersi cura di sé, in un angolo di paradiso di oltre 5.000 mq, circondato da verde, alberi e montagne.

Di seguito alcune imperdibili proposte per vivere a pieno l’esperienza di Remise en Forme a Monticello SPA&FIT: dalla cura per la propria pelle, al benessere spirituale, fino a una coccola culinaria.

CERIMONIA ORANGE SCRUB

Durante l’estate l’epidermide viene esposta a diversi fattori stressanti, come il sole e il sale. L’autunno è la stagione ideale per prendersi cura di sé partendo dalla pelle, con il delicato Scrub Orange di Monticello SPA, che purifica e ridona luminosità: la zucca, potente antiossidante, unita all’azione vitaminizzante unica dell’arancia, idrata e nutre i tessuti che si rigenerano e tonificano. Il maestro di cerimonia all’interno dell’hammam distribuirà prodotti naturali ispirati alla stagione, per un’auto applicazione guidata. Un self-treatment per una delicata esfoliazione, accompagnato da una ventilazione che dilaterà i pori della pelle e la preparerà all’applicazione del prodotto. Il trattamento idrata e nutre i tessuti che si rigenerano e tonificano.

BAGNO SONORO CON CAMPANE TIBETANE

La ripresa della normale attività lavorativa e l’arrivo dell’autunno hanno un indubbio impatto anche sulla nostra vita emotiva: cambiano i colori, i profumi e i ritmi e diventa ancora più importante dedicarsi del tempo di qualità. Monticello SPA propone il Bagno Sonoro con Campane Tibetane: una speciale cerimonia dal fascino lontano. Nella Zen Experience è possibile vivere l’esperienza di un profondo rilassamento, indotto dal suono unico delle campane tibetane e del gong. Sdraiandosi su ergonomici lettini, basterà chiudere gli occhi per lasciarsi trasportare lontano dalle vibrazioni di strumenti dal fascino antico. Un esperto maestro di cerimonia veicolerà suoni unici, che agiranno sulla sfera emozionale, generando profondi stati di benessere. Le potenti vibrazioni emesse da questi preziosi strumenti originari del Tibet, favoriranno il rilassamento e la meditazione e aiuteranno a ritrovare il contatto interiore con il proprio io.

MASSAGGIO TOP RELAX

Massaggio top Relax, perfetto per prepararsi ai mesi più freddi dell’inverno: un trattamento olistico che unisce ai principi attivi degli oli essenziali il meglio delle tecniche di massaggio orientali e occidentali. 80 minuti di profonda manualità, arricchita da profumi ed essenze per un’esperienza unica che dona autentiche sensazioni di tranquillità e relax al fisico e libera la mente.

TEA TIME

In autunno i weekend di Monticello SPA&FIT si arricchiscono di gusto e di emozione. Per tutti gli ospiti del centro è prevista una coccola unica nel pomeriggio del venerdì, del sabato e della domenica: tè caldo accompagnato da piccola pasticceria, circondati da un panorama suggestivo e scaldati dal fuoco del braciere. Per scoprire tutte le esperienze e le offerte di Monticello SPA&FIT è possibile consultare il sito www.monticellospa.it e il programma di seguito riportato.

Eventi speciali ottobre

Da VENERDÌ 7 a DOMENICA 9 OTTOBRE: Oktober Fest&Aufguss Weekend

Durante questo weekend sarà possibile vivere l’Oktober Fest & Aufguss Weekend, con un intenso programma giornaliero di cerimonie di Aufguss, in collaborazione con AISA, Associazione Italiana Saune e Aufguss, al termine delle quali verrà offerto un bicchiere di birra ai partecipanti, come da tradizione alemanna. Sarà possibile partecipare agli eventi in modalità textile free, con telo in cotone o in fibra naturale oppure indossando un costume in tnt, fornito gratuitamente a chi lo desidera

SABATO 15 e DOMENICA 16 OTTOBRE: Herbal Cup 2022

Monticello SPA ospiterà la qualifica italiana della competizione internazionale Herbal Cup in collaborazione con AISA, Associazione Italiana Saune e Aufguss. La competizione prevederà l’esecuzione di due cerimonie: un aufguss in Sauna Panoramica ed uno Scrub Gourmet in Hammam. Per gli Ospiti del centro sarà un’occasione unica per partecipare a questa competizione, con un ricco programma per tutto il fine settimana di cerimonie Scrub Gourmet e Aufguss, realizzate dai migliori maestri di Cerimonia.

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE: Monticello Moon Party

Monticello SPA&FIT celebra la luna calante con una festa serale: Monticello Moon Party fino alle ore 23:30. Deejay Set dalle 19 per una serata magica in cui musica e allestimento notturno con candele e sfere luminose, trasporteranno gli ospiti in un’atmosfera affascinante e fuori dal tempo. Previsti anche degli spettacoli coreografici e l’accensione del braciere. Alle 22:30 completano la proposta i fuochi artificiali. Evento su prenotazione.

Da VENERDÌ 28 a LUNEDÌ 31 OTTOBRE: Tutta la magia di Halloween a Monticello SPA&FIT

Nel weekend più spaventoso dell’anno, le cerimonie benessere verranno tematizzate con contenuti, musiche, e costumi per festeggiare Halloween. Sabato 29 e domenica 30 ottobre oltre al planning di cerimonie tematizzato sarà anche previsto un fire show alle h17:30 con accensione del braciere.

Lunedì 31 ottobre sarà inoltre previsto un esclusivo party, con Deejay Set dalle 19:00 allestimento notturno ed emozionanti spettacoli coreografici. La SPA per l’occasione chiuderà alle 23:30

APERI-SPA

Un biglietto dedicato all’ingresso pomeridiano della domenica in abbinamento ad un aperitivo in accappatoio. Musica lounge di sottofondo ed una proposta food sfiziosa per godersi del tempo all’insegna del relax e del benessere anche nel gusto.

FITNESS

Monticello FIT propone un’area di oltre 1.000 mq attrezzata con le migliori tecnologie per l’allenamento firmate Technogym, due sale corsi e ampie vetrate panoramiche. Oltre ad una vasta scelta di corsi basati sulle più moderne tecniche di allenamento, dalla tonificazione e potenziamento muscolare all’attività aerobica e cardiovascolare, a Monticello FIT è presente uno staff altamente qualificato per aiutarti a raggiungere con programmi personalizzati i tuoi obiettivi. Continuano le speciali promozioni fitness per tutto il mese di ottobre.

CERIMONIE DI BENESSERE

Nell’ingresso è inclusa una Cerimonia di Benessere a scelta tra quelle disponibili durante la giornata e un Aufguss. Le Cerimonie di Benessere sono fruibili tutti i giorni:

• dal lunedì a giovedì dalle ore 11 alle ore 20

• il venerdì dalle ore 11 alle ore 22.30

• il sabato dalle ore 10.30 alle ore 22.30

• la domenica dalle ore 10.30 alle ore 20.30

Le attività prenotabili sono, AUFGUSS, ALPHA TRAINING, CAMPANE TIBETANE, ICE SKIN, MASCHERA VISO ALL’ARGILLA, MASCHERA VISO AL MIELE, ORANGE SCRUB, ORIENTAL BEAUTY CARE, SAVONAGE, SCRUB CORPO.

PACCHETTI BENESSERE

Speciali pacchetti singoli o per la coppia, acquistabili online e offline.

Sei diverse proposte per regalarsi o regalare una fuga di benessere a pochi Km dalla città: il classico SUMMER GLOW, SUMMER RELAX con uno speciale massaggio personalizzato, SUMMER FLOW con l’esclusivo kit Gold, SUMMER GOURMET per gli amanti del food, comprensivo di pranzo presso il Bistrot, SUMMER FEELING con un rilassante massaggio di coppia, SUMMER SUITE con accesso all’esclusiva Suite dove concedersi 100 minuti di trattamenti di coppia e un brindisi di bollicine.

Da metà novembre sarà inoltre disponibile una selezione di proposte uniche per regalarsi o regalare esperienze di autentico benessere.

MONTICELLO SPA & FIT

Monticello SPA è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente. 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo.

Monticello SPA è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana.