Anam, inaugura a Como un nuovo centro olistico

Anam in sanscrito significa “senza nome” ed è anche il titolo dell’ultima intervista a Tiziano Terzani. Viviamo continuamente immersi nel bisogno di definirci, di dare un nome a ciò che siamo e a ciò che facciamo. Ma la nostra essenza, ciò che siamo veramente, è senza nome e può essere colta solo con un ascolto silenzioso.

Abbiamo bisogno di uno Spazio in cui ci possiamo abbandonare al silenzio, uno spazio in cui i ruoli e le responsabilità che ci definiscono, i tanti nomi che usiamo per rappresentarci agli altri, si dissolvono, almeno per qualche momento; allora scopriamo che la vita può essere appagata dal solo fatto di vivere, ritrovando così la nostra libertà.

Spazio Anam è un luogo dove potersi “abitare”: qui potrai chiudere gli occhi, e sperimentare la possibilità e la libertà di essere “senza nome” attraverso lo Yoga, la Meditazione, il Respiro Consapevole, il massaggio e tanto altro ancora..

Sabato 1 ottobre, inaugurazione

Programma della giornata

Pratica gratuita Raja Yoga

Ore 9 – 10.30 Intermedi

ORe 10.30 – 12 Principianti

Con Massimo Lozzi, gradita la prenotazione al 3475235230

Pratica gratuita Yoga Integrale

Ore 16.30 – 17 Prova Pratica

Ore 17.30 – 18 Meditazione e Rilassamento

Con Claudia Cunico, gradita la prenotazione al 3384788971

Massaggi rigeneranti

Prove gratuite di 20 minuti

dalle 12.30 alle 16.30

Operatrice Nancy Rojas, gradita la prenotazione al 3890561356

Alle pratiche, intorno alle 18.30, seguirà un momento di musica e parole sulle note del violoncello di Irina Solinas e la voce di Giorgio Melazzi, accompagnato da qualche lettura poetica. Per info, scrivere una mail all’indirizzo: spazioanam@gmail.com



Dove

Via Regina Teodolinda 17 – Como.

Gli operatori

Claudia Cunico: insegnante di Yoga Integrale dal 2006. Ho approfondito le tecniche e la filosofia orientale in India, dove, per molti anni, ho praticato con diversi Maestri. Ho conseguito il diploma di Yin Yoga ed il Master Reiki ed insegno tecniche di meditazione e rilassamento psicofisico.

Massimo Lozzi: insegno Yoga da oltre trent’anni. Dopo aver sperimentato i più noti e diffusi stili di Yoga sono approdato al Raja Yoga che pratico dal 2010. Ho frequentato il corso quinquennale di perfezionamento e di preparazione all’insegnamento con Moiz Palaci e Renata Angelini presso l’Associazione Italiana di Raja Yoga. Sono socio della Yani (Associazione Italiana Insegnanti di Yoga)

Nancy Rojas Espinoza: diplomata nel mio paese in Perù in tecnica fisioterapica e di riabilitazione, ho continuato gli studi in Italia, affinando le mie competenze studiando tecniche di massaggio internazionali. Sono diplomata alla scuola Hakusha di Como quale operatore Shiatsu e sono esperta in riflessologia plantare thailandese. Pratico l’antico massaggio Inca Qhakoy, che ristabilisce l’equilibrio psico-fisico. Ritengo che ogni corpo sia diverso e che ognuno abbia necessità di un trattamento personalizzato