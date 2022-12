Antinfluenzale e anti Covid: Hub Napoleona aperto dal lunedì al sabato

Anche nel mese di dicembre e gennaio i Centri Vaccinali di Asst Lariana saranno aperti per la vaccinazione antinfluenzale e quella anti Covid. In particolare l’Hub di Como, in via Napoleona, è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 14 alle ore 20 (ad eccezione di venerdì 6 gennaio, quando l’Hub sarà chiuso). L’appuntamento può essere prenotato attraverso il portale regionale https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/ oppure chiamando il call center al numero verde gratuito 800 894 545.