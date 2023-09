Dimmi che sport pratichi e ti dirò quali alimenti mangiare

Le vacanze estive sono ormai un ricordo, arriva settembre ed è tempo di tornare ad allenarsi! Siamo pieni di buoni propositi, rigenerati dalla pausa, pronti a cimentarci con nuove sfide e, perché no, iniziare a praticare un nuovo sport. Alcuni sono il trend del momento, altri classici senza tempo, ma forse non tutti sanno che ogni sport è avvantaggiato da una dieta alimentare diversa, pensata per le esigenze della singola persona e per il tipo di sforzo richiesto al nostro corpo. CiboCrudo, il principale brand italiano di cibo plant-based e crudista, ha abbinato a ciascuno sport il superfood più adatto per le sue ottime proprietà nutrizionali, senza dimenticare gusto e benessere.

I micronutrienti sono i fattori chiave da considerare nella dieta di un corridore, che deve essere equilibrata, varia e concentrata su cibi integrali e minimamente trasformati così da fornire un apporto adeguato di tutte le vitamine e i minerali essenziali. La varietà è importante poiché cibi diversi forniscono vitamine, minerali, aminoacidi e fitonutrienti diversi. Tra questi segnaliamo la spirulina in polvere dalle proprietà antinfiammatorie, in grado di aumentare la resistenza alla fatica e rafforzare la risposta immunitaria dell’organismo riducendo i livelli di colesterolo cattivo LDL nel sangue.

Calcio

È lo sport più noto e seguito al mondo, per alcuni è un passatempo, per altri una vera e propria fede. La parola chiave per chi lo pratica è resistenza. Il corpo necessita di molta energia visto lo sforzo prolungato, e di molti sali minerali per contrastare i crampi muscolari alle gambe. Il superfood più indicato è il fungo reishi (Ganoderma Lucidum) capace di ridurre la stanchezza, aumentare la resistenza alla fatica e potenziare le capacità cognitive. Diventato una vera superstar nel mondo dell’alimentazione funzionale, il fungo reishi può contribuire a ridurre la glicemia, aumentare il colesterolo HDL e a diminuire i livelli di trigliceridi.

A fare la differenza nel ciclismo non sono solo l’allenamento e la capacità di recupero, ma anche avere la giusta energia mentale. Bisogna, infatti, mantenere sempre alti i livelli di concentrazione e saper ottimizzare le risorse dall’inizio alla fine del percorso. Il miglior alleato in questo è il guaranà particolarmente ricco di caffeina, contenuta in quantità superiori al caffè o al tè. Dagli effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, migliora la prontezza di riflessi, la velocità di elaborazione delle informazioni, il tono dell'umore e le prestazioni sportive.

Boxe e MMA (Mixed Martial Arts)

Si tratta di sport ad altissimo impatto e che richiedono notevoli sforzi muscolari. Oltre a dover mantenere il giusto peso e la corretta definizione, il nostro corpo deve anche essere in grado di recuperare velocemente dai danni causati dagli incontri e prevenire eventuali infortuni. Diventa quindi fondamentale dare un boost al nostro sistema immunitario: nella dieta dei “combattenti” non possono mancare i mirtilli. Noti per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, i mirtilli neri contengono vitamina C, vitamina K e manganese con effetti benefici sul sistema cardiovascolare e sul cervello.

Nuoto

Viene considerato lo sport più completo per eccellenza perché permette di allenare tutti i muscoli del nostro corpo e, naturalmente, anche la mente. Circondati dall’elemento naturale dell’acqua ci muoviamo in modo più elastico e armonioso. Si tratta di uno sport dall’alto consumo energetico, che richiede quindi una dieta bilanciata per evitare di restare senza energie. Il superfood “segreto” per i nuotatori è la barbabietola: contiene nitrati che influiscono sul nostro corpo aumentando il flusso di ossigeno ai muscoli e la loro resistenza, oltre ad avere buone quantità di folati, manganese e rame.

È lo sport più in voga del momento, tutti ne parlano e in tanti lo praticano. Derivato dal tennis, il padel si svolge in un campo delimitato ai quattro lati da pareti contro le quali la pallina può rimbalzare rimanendo in gioco. Scatti, prontezza di riflessi e ovviamente tanta energia è ciò che serve per vincere. A fare la differenza possono essere i datteri, una vera miniera di sali minerali, glucosio e vitamine. Ma non è solo la parte di carboidrati che contengono questi frutti esotici a renderli così energetici: potassio e fosforo sono tra i minerali più presenti, ottimi per riequilibrare la perdita causata dalla sudorazione durante l'attività.

Per chi preferisce variare spesso gli esercizi così da non annoiarsi mai, l’ideale è il workout in palestra. Con le migliori attrezzature per allenare le diverse parti del corpo, l’importante è arrivare con il giusto mindset e la corretta dose di energia. Il consiglio è di utilizzare la maca nera peruviana in polvere, che favorisce l'aumento della massa muscolare, la resistenza fisica, la concentrazione mentale e migliora le prestazioni riducendo i livelli di infiammazione post workout. In Occidente è nota anche come “viagra peruviano” poiché aumenta il benessere ormonale e il desiderio sessuale.

Pole dance

Il perfetto mix tra danza e ginnastica per questo sport che richiede un full-body workout. Per praticarla al meglio è importante eliminare dalla dieta i cibi processati e “pesanti”, per favorire invece cibi leggeri e altamente digeribili. Questo permetterà di mantenere il ventre piatto ed evitare la stanchezza legata al processo digestivo. Il cocco disidratato a fette è perfetto come snack poiché ricco di manganese, che supporta il metabolismo dei grassi e il funzionamento degli enzimi, e di rame, importante per la salute del cuore e per la formazione ossea. Inoltre, è ricco di grassi vegetali e trigliceridi a catena media (MCT), grassi che vengono convertiti rapidamente in energia.

Tennis

Il tennis è uno sport che richiede non solo un alto livello di abilità e coordinazione, ma anche un sistema energetico anaerobico ben sviluppato e un'eccellente capacità aerobica. Brevi scatti ripetuti di alta intensità, durante una partita che può durare per molte ore, implicano una preparazione fisica e mentale studiata nei minimi dettagli. Una corretta combinazione di fonti vegetali di proteine nella propria alimentazione, come ad esempio le proteine della canapa altamente digeribili, permetterà di ottenere un apporto completo dei 9 aminoacidi essenziali e avere il “carburante” necessario.

Due complesse discipline che aiutano a raggiungere un perfetto equilibrio psico-fisico e per questo possono essere considerate complementari. Molti sono i benefici che derivano dalla pratica costante, tra cui una maggiore elasticità e flessibilità dei muscoli, il miglioramento della postura e la serenità mentale. Il superfood che meglio si abbina è il tè matcha in polvere finissima ottenuto dalla stessa pianta del tè verde: la Camellia sinensis. Con il più alto livello di antiossidanti al mondo questo tè, con il suo rituale di preparazione, aiuta a calmare la mente e a stimolare la lucidità. Perfetto per accompagnare la meditazione.