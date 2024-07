Il melone: proprietà e benefici del frutto dell'estate

Insieme all'anguria è tra i frutti protagonisti dell'estate, stiamo parlando del melone, quello estivo, quello caratterizzato dalla buccia verde e la polpa arancione. Un frutto davvero dolcissimo (se scelto bene), ideale per concludere il pasto, per una merenda o per creare ricette interessanti e fresche, come prosciutto e melone o fagiolini e melone per citare grandi classici.

Il melone - che sia estivo o invernale - deriva sempre dalla stessa pianta: il Cucumis melo, appartenente alla famiglia Cucurbitaceae. Ne esistono tantissime varietà tra cui Cantalupo, Dalton, Macigno, Prescott. Ha, molto probabilmente, origine in Africa, ma ormai è coltivato in tutto il mondo. In Italia si trovano campi di melone principalmente in Sicilia, dove il clima è caldo e umido.

Proprietà del melone

Come tutta la frutta, anche il melone è ricco di proprietà nutritive fondamentali per l'organismo. La sua polpa è composta per il 90% da acqua, dunque è un frutto altamente idratante, perfetto per combattere le giornate afose. E' anche ricco di vitamina A, antiossidante e protettiva dei tessuti della pelle e della mucosa. E' ricco di sali minerali, ferro, calcio e fosforo. Contiene anche vitamina C e vitamina B.

I benefici del melone

Assumere melone ha molteplici benefici per l'uomo: contenendo molta acqua, depurare i reni e riduce il bruciore di stomaco. Contiene poche calorie, dunque un alleato della linea (contiene circa 60 calorie per una porzione media). Il melone contiene inoltre un agente anticoagulante, che aiuta a prevenire la formazione di grumi nel sangue, che possono causare infarto o ictus. Stimola i movimenti intestinali e aiuta contro stitichezza e cattiva digestione. Essendo ricco di ferro è indispensabile per chi soffre di anemia, aiuta a prevenire la formazione di radicali liberi e, dunque, ritarda l'invecchiamento cellulare. Previene le smagliature, è un disinfiammante naturale, migliora la circolazione, aiuta ad eliminare trigliceridi e a tenere il colesterolo sotto controllo, favorisce l'abbronzatura

Quando melone assumere

Non esistono particolari controindicazioni, ma per qualcuno, il melone è poco digeribile, per questo è bene assumerlo senza esagerare. E’ sconsigliato in caso di diabete e di dispepsie per l’effetto lassativo.