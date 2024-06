Dieta: quella del digiuno intermittente aumenta il rischio di infarto?

Le conseguenze dell'ormai diffusissimo regime alimentare del digiuno intermittente - quello che organizza i pasti in un numero preciso di ore al giorno, da alternare a un rigoroso periodo di digiuno - potrebbero essere a dir poco negative. A indicare il risultato sconcertante uno studio presentato nel corso del recente convegno tenuto a Chicago dall’American Heart Association.

La ricerca

Come precisa una nota, la ricerca è stata condotta su oltre 20mila adulti e, in estrema sintesi, rileva che chi limitava l'assunzione di cibo a meno di otto ore al giorno aveva maggiori probabilità di morire di malattie cardiovascolari.

Se gli esperti sono concordi nel ritenere che nel breve periodo il regime del digiuno intermittente consente di dimagrire e migliora nel complesso le condizioni di salute, la ricerca riguarda gli effetti a lungo termine e indica, tra l'altro, in particolare, che del campione esaminato:

chi distribuiva i pasti in meno di otto ore al giorno aveva un rischio di morte per malattie cardiovascolari superiore al 91%;

chi aveva già una diagnosi di malattia cardiovascolare e distribuiva i pasti in un periodo inferiore a dieci ore al giorno aveva un rischio di morire per problemi cardiaci o ictus più elevato del 66%;

distribuire i pasti su un periodo superiore alle 16 ore giornaliere risultava associato a un minor rischio di mortalità per cancro tra le persone già malate.