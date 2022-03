Dieta a marzo: cosa mangiare per perdere peso in primavera

Marzo è il mese in cui arriva la primavera, quello dove le giornate si allungano anche grazie all'arrivo dell'ora legale e in cui la bella stagione incomincia davvero a farsi sentire. Si tratta anche di uno dei momenti migliori per perdere quei chili di troppo che si sono accumulati duranti l'inverno.

Il modo migliore per farlo, anche per prepararsi nel migliore dei modi alla prova costume che arriverà inesorabile nei mesi estivi, è quello di mangiare la frutta e la verdura di stagione.

Dieta del mese di marzo: cosa mangiare

Per seguire la dieta di marzo ci basterà recarci dal fruttivendolo dove nel banco delle verdure a marzo comparirà la frutta e la verdura tipica del mese di marzo.

Tra i banchi della verdura a marzo troviamo ad esempio:

agretti;

asparagi;

barbabietole;

broccoli;

carciofi;

carote;

cavolfiore;

cavoli;

cavolini di Bruxelles;

cavolo rosso;

cicoria;

cime di rapa;

cipolle;

cipollotti;

crescione;

finocchi;

patate novelle;

radicchio;

rape;

scalogno;

sedano;

spinaci.

Tra i banchi della frutta a marzo troviamo ad esempio:

arance;

avocado;

banane;

kiwi;

limoni;

mandarini;

mandaranci;

mele;

pere;

pompelmi.

Dal fruttivendolo troviamo quindi alcuni tra i migliori alimenti per fare una dieta detox come:

broccoli;

i cavoli;

i cavolfiori.

Dieta del mese di marzo: gli alimenti consigliati

Dal fruttivendolo troviamo quindi alcuni tra i migliori alimenti per fare una dieta detox come i broccoli, i cavoli e i cavolfiori e alimenti ideali per accelerare il metabolismo come gli asparagi e i carciofi.

Per chi vuole eliminare la cellulite su cosce, gambe e glutei sono consigliatissimi gli agretti.

A marzo tra i frutti di stagioni ce ne sono alcuni ideali per fare il pieno di fibra come kiwi, mele e pere e di vitamina C, con mandarini e arance che sono tutti da gustare.