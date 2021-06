La dieta di Platinette per perdere i chili in eccesso funziona

Qual è il segreto per perdere i chili in eccesso? Oltre alla dieta non dovrebbero mai mancare motivazione, pazienza e costanza, e questo, soprattutto chi ha dovuto perdere tanti chili, lo sa. A questo proposito, oggi vogliamo parlarvi della dieta che ha consentito a Platinette, nome d'arte di Mauro Coruzzi, apprezzato conduttore radiofonico e opinionista televisivo, di tornare splendida in forma. Una dieta forse rigida, ma che ha consentito al noto personaggio televisivo di star meglio con se stesso e apprezzare di più la buona cucina.

La dieta di Platinette

Platinette che da sempre ha lottato con i chili di troppo si è affidato ad un esperto del settore (come dovrebbe sempre essere) ed è riuscito a perdere parecchi chili grazie ad un'alimentazione sana accompagnata da regolare attività fisica. Ed è stato proprio in televisione che ha raccontato di aver perso tra i 60 e i 70 kg in un anno e mezzo. Non pochi. Dal suo racconto è emerso che la dieta era suddivisa in vari passaggi, inizialmente il suo obiettivo era perdere 30 chili con dei digiuni depurativi, in un secondo momento ha poi cominciato ad assumere soltanto cibi liquidi e cremosi. Gradualmente ha poi introdotto altre pietanze in modo da perdere peso e dimagrire in modo sano.

Inizialmente assumeva integratori e omogeneizzati con un regime alimentare proteico ricco di tantissimi liquidi per poi inserirne, sempre su suggerimento di un professionista, altri maggiormente consistenti, ma facendo sempre attenzione a dosi e porzioni. Insomma, oltre a ciò che mangiamo dobbiamo stare attenti alle quantità, in poche parole non bisogna abbuffarsi. Oggi Platinette afferma di mangiare un po' di tutto, ma senza esagerare. Oltre alla sana alimentazione ha svolto regolarmente sport per bruciare calorie, bicicletta e cyclette sono state le sue attività preferite.

I benefici della dieta

Un regime alimentare come quello seguito da Platinette necessita senza dubbio di particolare attenzione e dedizione, ma nel suo caso, è stato fondamentale per perdere i chili in eccesso. Grazie a questa dieta è stato infatti possibile inibire il senso di fame. Un regime alimentare molto rigido, forse non adatto a tutti, ma che gli ha permesso di guadagnare agilità, salute e uno stile di vita più sano.