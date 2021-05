Dieta lampo: come funziona, quali menù e quali rischi per la salute

La dieta lampo o "Lightning Diet" - come suggerisce il nome stesso - è un regime alimentare molto restrittivo finalizzato al dimagrimento veloce che può avvenire in pochissimi giorni. Si tratta infatti di una dieta ipocalorica che consente di perdere subito i chili e il grasso in eccesso, ma a quali condizioni?

Dieta Lampo: come funziona

Esistono tantissime diete volte al dimagrimento rapido, in realtà sono due le versioni più popolari: la prima ha una durata di 5 giorni, nei quali è possibile perdere 2-3 chili o più. La seconda dura 6 giorni, nei quali è possibile perdere fino a 5 chili.

Queste le regole principali: bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno; suddividere il pranzo e la cena in più pasti; associare regolare l'attività fisica alla dieta; le quantità dei cibi consentiti non sono limitate ma, in ogni caso, si consiglia di non esagerare; il caffè è sempre permesso ma senza zucchero.

Nella prima versione, il particolare regime alimentare prevede una regola ben precisa: mangiare un solo tipo di alimento nel corso di tutta la giornata. Ecco un esempio: latte e yogurt durante il primo giorno (e per tutto l'arco della giornata); nel secondo giorno sarà possibile consumare patate bollite o al forno; nella terza giornata sono concessi i formaggi; il quarto giorno è dedicato alla carne di pollo; nel quinto giorno sono concesse bevande come acqua o tè ma senza zucchero.

Nella seconda versione, quella di sei giorni, i primi 3 vengono considerati i più importanti in quanto avviene l'adattamento allo stile nutrizionale e si assiste al vero e proprio dimagrimento. Ecco il menù tipo:

colazione: una fetta di pane tostato con del formaggio fresco. Sono concesse alcune bevande come il tè, il caffè e il succo di limone.

Pranzo: insalata di verdure e carne bianca.

Cena: una fetta di pane e una porzione di pesce con una tazza di tè o un bicchiere d'acqua.

Controindicazioni

Come avrete notato la dieta lampo è un regime calorico molto restrittivo e poco bilanciato, di conseguenza l'organismo potrebbe essere soggetto a carenze nutrizionali pericolose per la salute. Proprio per tale motivo sconsigliamo di seguirlo e di rivolgervi sempre ad un esperto che possa personalizzare un piano alimentare costruito sulle vostre reali esigenze senza rischi per la salute. Inoltre, anche i suoi inventori suggeriscono di consultare il medico prima di cimentarsi.

Per non parlare poi degli effetti che le diete veloci hanno sul nostro corpo: oltre al tipico effetto yo-yo dove tenderemo a riprendere velocemente tutti i chili così come li abbiamo persi, tra i vari rischi ricordiamo che seguire una dieta di questo tipo può aumentare il rischio di malnutrizione per carenza di uno o più nutrienti, essenziali o comunque necessari per la salute generale, potremmo incorrere in debolezza, spossatezza, astenia, riduzione delle funzioni psico-fisiche, peggioramento delle prestazioni sportive, fame perenne, alterazione della composizione della flora batterica intestinale, tendenza a pressione arteriosa bassa, glicemia bassa, anemia, crampi muscolari frequenti.