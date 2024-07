Tempo di albicocche, tutti i benefici del frutto dell'estate

Le albicocche sono un frutto protagonista dell'estate, dolcissime e succose sono amate da grandi e bambini e fanno molto bene alla salute e all'abbronzatura, che non guasta. Scopriamo le proprietà delle albicocche e perché fa bene mangiarle.

Le albicocche, poche calorie e tanta energia

L'albicocca è un frutto a basso contenuto calorico: contiene circa 50 calorie per 100 grammi se si tratta di albicocche fresche. Questo frutto è ricco di fibre alimentari, antiossidanti, vitamine e minerali. Contiene, inoltre, sostanze fitochimiche che aiutano a prevenire le malattie cardiache, a ridurre il colesterolo Ldl (anche detto “colesterolo cattivo”) e sono alimenti anti-cancro.

Le albicocche sono un'ottima fonte di vitamina A e caroteni, noti per avere proprietà antiossidanti e per fare bene alla vista. La vitamina A è necessaria anche per mantenere sana la pelle e le mucose. Il consumo di frutta ricca di caroteni aiuta anche il corpo a proteggersi dal tumore ai polmoni e della cavità orale. La vitamina C, di cui le albicocche sono ricche, aiutano l’organismo a resistere contro le infezioni e a combattere i radicali liberi.

Le albicocche sono ricce di potassio, ferro, zinco, calcio e manganese. Il potassio, soprattutto, aiuta a mantenere la salute del cuore e un buon equilibrio degli elettroliti nel corpo, regolando frequenza cardiaca e pressione sanguigna. Contengono anche composti polifenolici antiossidanti come la luteina, la zeaxantina e la criptoxantina che agiscono come veri e propri spazzini nei confronti dei radicali liberi e che rallentano l'invecchiamento.

Albicocche e abbronzatura

Ci piace tanto mangiare le albicocche in estate, anche perché aiutano ad abbronzarsi in fretta e bene, sono infatti ricchi di betacarotene.