Acque depurative: solo una moda o sono veramente efficaci? Ecco ricette e benefici

Rigeneranti e depurative, avete sentito parlare durante l'estate di detox water o acqua detox? È questa la moda del momento giunta in Italia dall’America e pubblicizzata sui social da molte influencer che ne hanno decantato l'efficacia. Preparare un’acqua detox è davvero semplice: si tratta di acqua aromatizzata con frutta, verdure e aromi lasciati in infusione in acqua fredda. Quali saranno i benefici? Scopriamoli.

Acqua detox, cos'è

La Detox water, nota anche come Sassy Water, prende il nome della nutrizionista americana che la ha inventata, Cynthia Sass, descrivendola nel suo libro “The flat belly diet”, ovvero la dieta della pancia piatta. Da integrare ad una dieta sana ed equilibrata e ad un movimento fisico costante, la detox water potrebbe aiutarvi a raggiungere più rapidamente gli obiettivi che vi siete prefissati. Rinfrescante e ricca di vitamine vi farà sentire più sgonfie ed energiche in poco tempo.

Si tratta di un’acqua aromatizzata con frutta o verdura e gradevole al palato, un'ottima bevanda dissetante che però ha una marcia in più: infatti, aggiungendo alcuni ingredienti piuttosto che altri, possiamo ottenere benefici specifici genericamente assimilabili ad una disintossicazione dell’organismo grazie all’eliminazione delle tossine. Le detox water hanno fatto la loro comparsa nell’alimentazione solo da qualche anno, ma vengono oggi considerate delle vere e proprie toccasana. Utili anche a dimagrire, le acque depurative insieme alla dieta water detox, sono oggi un modo di mangiare molto apprezzato.

Moda o certezza?

La domanda che però viene da porsi è: le detox water sono realmente efficaci o sono da considerare solo una moda del momento? Bisogna provare per credere, quello che è certo è che, per ovvie ragioni, il consumo di queste acque speciali aumenta notevolmente l’apporto idrico e questo di per sé è già un vantaggio per il fisico. Sappiamo bene quanto bere tanta acqua sia importante per il nostro organismo, da aggiungere poi alla considerazione che aromatizzare l'acqua con della frutta o della verdura fresca può solamente che contribuire al benessere fisico.

Come preparare una detox water?

Gli ingredienti da poter utilizzare per preparare questo beverone magico sono davvero tanti: dallo zenzero alla curcuma, passando dal limone al cetriolo. Ogni elemento avrà un effetto specifico sul nostro corpo: effetti antinfiammatori, antigonfiore e così via. Ma come preparare la sassy (o detox) water? Ecco delle semplici linee guida.

Per prima cosa prendete della frutta e/o della verdura fresca di stagione, pulita e tagliata a fette o a pezzi, mettetela in una brocca di vetro e lasciatela in infusione in acqua fredda (semplice o con del ghiaccio) in frigo per almeno 2/6 ore, meglio ancora se per una notte intera. Coprite il contenitore con un coperchio, altrimenti coprite con della pellicola trasparente e l'indomani, o tra qualche ora, sarà pronta al consumo. Dunque, un'acqua minerale arricchita con frutta, verdura e spezie lasciate in infusione per alcune ore. Per preparare l'acqua detox è sufficiente decidere quali ingredienti utilizzare a seconda dell'effetto che si desidera ottenere, in quanto ogni alimento ha delle azioni specifiche sul nostro corpo. L'acqua ideale per le preparazioni è quella oligominerale povera di sodio, per amplificare e agevolare gli effetti drenanti e detossinanti.

Il consiglio in più

Considerando che l'infusione avviene senza sbucciare frutta e verdura, che ovviamente deve essere sempre lavata, il consiglio è di scegliere ortaggi e frutti non trattati. Questa accortezza vale soprattutto per gli agrumi, la scorza degli agrumi, infatti, è ricchissima di proprietà benefiche ma potrebbe essere stata trattata chimicamente.

