La nuova Ztl di via Borgovico vecchia: un palo per regolare l'accesso

Via Borgovico vecchia attende da tanto tempo una vera riqualificazione che la "vesta" con abito dignitoso, all'altezza della sua anima caratteristica e per certi versi pittoresca che le ha fatto guadagnare il soprannome di "piccola Brera di Como". La giunta del sindaco Alessandro Rapinese ha approvato ieri (11 novembre 2022) lo stanziamento nel Piano delle opere pubbliche della somma di 2 milioni e 300mila euro. Serviranno per realizzare la riqualificazione tanto attesa. Una volta completati i lavori per la manutenzione straordinaria dei sottoservizi (iniziati da parecchi mesi e non ancora terminati) il Comune procederà con l'indizione di un concorso di idee per progettare quella che sarà, usando un gioco di parole, la nuova Borgovico vecchia.

Come sarà da un punto di vista meramente estetico lo si scoprirà, dunque, molto più avanti. Intanto sembra che l'amministrazione comunale di Como abbia le idee chiare sul "funzionamento" della viabilità. Il sindaco Rapinese ha spiegato che "l'idea è di istituire una Ztl per garantire l'accesso a tutti i veicoli dalle ore 8 alle 20, così da non penalizzare le attività commerciali". E dopo le ore 20? "Potranno accedere solo i veicoli autorizzati, come quelli dei residenti - ha aggiunto Rapinese - che potranno posteggiare nei posteggi giallo/blu. Dalle 8 alle 20 saranno a pagamento mentre dopo le 20 saranno riservati ai residenti, così come già accade nel parcheggio dei Giardini Maggiolini".

Come regolare tecnicamente l'ingresso delle auto? "Chiederemo l'autorizzazione - ha spiegato Rapinese - per installare un palo che compaia e scompaia nella strada. Resterà alzato dalle 20 alle 8 abbassandosi solo per consentire l'accesso ai residenti".