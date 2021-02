In zona gialla riaprono i musei, ma Como resta senza il Giovio e il Tempio Voltiano

Finalmente anche la Cultura può ritrovare un po' di vita dopo un lungo periodo di "letargo". In zona gialla, infatti, i musei possono riaprire. Peccato, però, che due dei principali musei di Como restano chiusi e non per colpa del covid. Infatti, sia il Museo Archeologico Paolo Giovio e il Tempio Voltiano sono "fuori servizio" da un anno. Il primo è chiuso per inagibilià, per la precisione dal 9 febbraio 2020. Dallo stesso giorno è chiuso anche il Tempio Voltiano per lavori di manutenzione.

Ci sono anche altri spazi culturali per così dire minori (ma utilizzati in passato per numerose e belle iniziative temporanee) che non posso riaprire per problemi legati a manutenzioni e interventi da eseguire. La situazione che si prospetta andare più per le lunghe è quella dell'ex chiesa di San Francesco, ma ancora chiusi sono anche Broletto, San Pietro in Atrio e Palazzo Natta, tutti in attesa della realizzazione di piccoli o grandi interventi di manutenzione necessari per la messa a norma.

Quali che siano le cause il dramma vissuto anche dal settore della cultura nel periodo pandemico è nei numeri forniti dagli uffici di Palazzo Cernezzi sugli ingressi dei musei nel 2020 rispetto al 2019. L'azzeramento quasi totale (ad eccezione per i mesi estivi) del turismo e la chiusura dei musei per motivi di manutenzione hanno fatto registrare un vero crollo.

PINACOTECA

Visitatori: 2358 (nel 2019 erano stati 5.798 e 4.849 partecipanti a conferenze e attività didattiche)

VILLA OLMO

Visitatori a ingresso gratuito: 24.888 (nel 2019 erano stati 75.930)

MUSEO ARCHEOLOGICO E MUSEO STORICO (chiuso dal 9 febbraio 2020 ad oggi per inagibilità)

Visitatori: 641 (nel 2019 erano stati 9279 e 522 partecipanti a conferenze e attività didattiche)

PORTA ROMANA (chiusa per infiltrazioni da innalzamento della falda dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020)

(nel 2019 erano stati 641 ingressi)

TEMPIO VOLTIANO (chiuso dal 9.2.2020 ad oggi per lavori di manutenzione)

Visitatori: n. 1257 (nel 2019 sono stati 15.273)