Assalto alla Casa dei Filati Ghelfi: lo storico negozio di via Milano chiude e liquida tutto

Un altro storico negozio di Como chiude i battenti per sempre. La Casa dei Filati dei Fratelli Ghelfi chiude e liquida tutto. Era aperto dal 1954 ed oggi era gestito da Gianluca Ghelfi, terza generazione alla guida del negozio dopo suo padre e suo nonno. In occasione della cessata attività il negozio ha messo tutto in liquidazione, proponendo super sconti e attirando così tantissimi clienti, molti dei quali affezionati e storici. Nella mattina del 18 febbraio fuori dal negozio, sul marciapiede di via Milano, c'era una piccola folla di in attesa di entrare e approfittare del "liquida tutto".