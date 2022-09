Zelensky ringrazia l'Italia da Cernobbio

Atteso intervento questa mattina al Forum Ambrosetti di Cernobbio del presidente ucraino Zelensky. Tra i temi trattati in videoconferenza quello caldissimo dell'energia. "L'Ucraina - ha detto Zelensky - è pronta ad aumentare l'export di elettricità verso l'Europa. Per fare questo è però importante che l'impianto nucleare di Zaporizhzhia rimanga connesso alla rete ucraina. La smilitarizzazione dell'area è il vero obiettivo per tutti al fine di prevenire il disastro nucleare. E se questo non è avvenuto finora è solo grazie al lavoro degli ingegneri, altrimenti sarebbe stato molto peggio di Chernobyl. Le nostre esportazioni di energia potrebbero ridurre la pressione di Mosca sull'Europa e sull'Italia", ma la presenza russa nell'impianto di Zaporizhzhia attualmente ci impedisce di contribuire.

Poi un pensiero per l'Italia e il suo Governo: "Spero di incontrare presto il Mario Draghi in Italia. Ha fatto molto per sostenere il mio Paese e il suo personale impegno è stato molto apprezzato in Ucraina".