Xena, una storia di incredibile crudeltà, ma lei ha ancora fiducia nell'uomo: diamole una nuova possibilità

Mentre scriviamo questo articolo Lucia, una delle meravigliose volontarie di Como Scodinzola ci informa che forse è arrivata una richiesta per lei, per Xena. Nel dubbio (siccome purtroppo spesso le richieste non vanno a buon fine per vari motivi) raccontiamo la sua storia, non solo per darle eventualmente nuove occasioni ma anche per farvi capire fin dove possono arrivare la crudeltà e l'ignoranza umana e quanto sia difficile per le volontarie riuscire a strappare da situazioni limite come queste i cani, specie quando sono al Sud e devono essere portati a Como.

Xena, la vedete in foto, sembra sorridere. Non ha perso la fiducia nell'uomo nonostate le sia stato fatto di tutto.

Xena, lasciata a morire di fame e di sete perché non era brava a curare le pecore, oggi guarda il mondo con questi occhi. Ora pesa 28 kg, 10 in più del giorno del recupero, è sana, in forma e, nonostante le brutture vissute, Xena è l'amore a forma di lupotta. Le hanno spaccato anche i denti perchè non doveva far male alle pecore, lei che il male non sa neanche cosa sia nella sua ingenuità e con quel carattere degli esseri speciali che mai si incattiviscono, nonostante tutto il dolore patito.

In pace col mondo intero, va d'accordo con chiunque cane, gatto, pecora, umano e da chiunque cerca coccole e un'interazione fatta di coccole e bocconcini gustosi.

Xena potrebbe arrivare a Como il 28 maggio se ci sarà una famiglia ad aspettarla o uno stallo pronto ad accoglierla per un po' e secondo Lucia andrà a casa in tempo zero.

Xena è sterilizzata, vaccinata, chippata e negativa a leishmania e erlichia.

Chi volesse avere informazioni su di lei e sapere se è andata a buon fine la richiesta e chiunque voglia contribuire a far salire al Nord Xena e tanti altri cani che l'associazione Como Scodinzola toglie da situazioni difficilissime e al limite, può scrivere a comoscodinzola@gmail.com, la pagina Facebook con tutte le info e i numeri di telefono utili è questa: https://www.facebook.com/comoscodinzola

Grazie a Lucia e a tutte le volontarie!