WhatsApp non funziona: cosa sta succedendo

WhatsApp non funziona o almeno non bene. Dalle ore 18 di ieri sono migliaia le segnalazioni anche da Como di chi non è riuscito a usare l'app di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook). I problemi da ieri sera non sono stati risolti del tutto e anche se non in maniera continuativa e omogenea il malfunzionamento persiste anche nella mattinata di oggi 25 ottobre. A partire dalle 9 il sistema è andato di nuovo in down.

Come riporta anche il Corriere della Sera la data di inizio del malfunzionamento, il 24 ottobre, coincide con quella che WhatsApp aveva indicato per dire ufficialmente addio ad alcuni vecchi dispositivi che non sono più in grado di supportare l'applicazione. Al momento Meta, la società proprietaria di WhatsApp, non ha rilasciato alcuna comunicazione. L'App è down in tutto il mondo.

Aggiornamento ore 11.05 del 25 ottobre

I messaggi sono ripresi. WhatsApp ha ricominciato a funzionare dopo il down di questa mattina cominciato intorno alle 9. Migliaia le segnalazioni su Downdetector, la piattaforma specializzata che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni.

Gli ultimi disservizi di WhatsApp risalgono a circa un anno fa, il 4 ottobre 2021, quando ci fu un 'down' di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per circa sei ore. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche le scuse ufficiale del fondatore Mark Zuckerberg.