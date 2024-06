In estate week end "lungo" per la linea T3 Brunate-Faro Voltiano

Con il nuovo orario estivo della rete di ASF Autolinee, in vigore fino all'11 settembre, è stato esteso l'orario del trasporto pubblico della linea T3 (Brunate - Faro Voltiano - Capanna Cao). Oltre al sabato e la domenica, il servizio sarà infatti disponibile anche il venerdì, con lo stesso orario del sabato: prima corsa alle 8.15 da Brunate Funicolare, ultima alle 19 da Capanna Cao. L'orario estivo della T3 è disponibile al seguente qui.



Per il sindaco di Brunate, Simone Rizzi "grazie alla proficua collaborazione con ASF e ATPL, l'amministrazione ha raggiunto l'obiettivo di estendere l'orario del trasporto pubblico per San Maurizio, garantendo un miglior servizio ai turisti a vantaggio delle attività ricettive. Questa estate sarà un periodo di prova durante il quale raccoglieremo i dati per valutare eventuali ulteriori sviluppi futuri".



Saverio Bertazzoli, amministratore delegato di ASF Autolinee ha sottolineato come "con l'intensificazione di questo servizio, si conferma la volontà di ASF di servire al meglio la cittadinanza e le esigenze di mobilità diffusa. Continua quindi l'introduzione di soluzioni di trasporto integrate e sostenibili, in grado di fornire miglioramenti costanti all'attuale sistema di trasporto, per servire sia i cittadini comaschi, sia l’esigenza di mobilità dei turisti. Grazie a quest'operazione continua l'obiettivo condiviso con i nostri stakeholders di coniugare l'esperienza di viaggio verso le mete di interesse culturale, di cui il nostro territorio è ricco".