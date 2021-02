Trenta webcam donate alle famiglie comasche per la DAD: il bel gesto della Classe 1969

Nello scorso fine settimana, l'associazione "Classe del 1969 Oltre La Luna" (La Stecca) è riuscita a portare aiuto in due diverse occasioni. Sabato mattina, 13 febbario 2021, all'Istituto comprensivo Como Nord (che comprende le scuole di Monteolimpino, Sagnino, Ponte Chiasso e Campione) sono state donate 30 webcam per la didattica a distanza. La necessità dei dispositivi era stata segnalata alla classe del 69 da parte dall'assessore alle Politiche Educative Alessandra Bonduri. Il Direttivo della classe si era subito riunito ed aveva deciso di acquistare 25 webcam. Poi al momento dell'acquisto il negozio Trony di Como, tramite il suo responsabile Emil Carnovale, ha donato a sua volta ultetiori 5 webcam cosicché la classe del 69 è riuscita a coprire per intero il fabbisogno dei dispositivi. Così facendo si è potuta assicurare ed incoraggiare la continuità educativa e la didattica dei nostri ragazzi, nel solco del motto ispiratore de La Stecca "ul ben par ul ben".

Domenica mattina, invece, durante la messa celebrata dal coscritto Don Luigi Chistolini presso la Basilica di San Giorgio a Como in Via Borgovico, sono stati consegnati i generi di prima necessità e beni per la pulizia della casa raccolti con l'iniziativa "Il grande cuore del 69". In questo modo si sono potute aiutare diverse famiglie bisognose della Parrocchia di San Giorgio.