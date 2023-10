Wizz Air lancia due nuove rotte da Malpensa (coi biglietti a partire da 19,99 euro)

Wizz Air, la compagnia aerea low cost ungherese, ha annunciato mercoledì due nuove rotte dall'aeroporto di Milano Malpensa, dove si aggiungerà alla flotta un Airbus A321neo. "Nell'estate del 2024 la compagnia avrà 14 aerei stazionati a Roma e 8 a Milano. Con una rete che serve quasi 230 rotte in oltre 40 paesi in Italia, Wizz Air sta ulteriormente rafforzando la sua posizione come scelta di riferimento per i viaggiatori che cercano collegamenti in tutta Europa e oltre, potendo scegliere tra svariate destinazioni", si legge in una nota dell'azienda.

Le nuove destinazioni porteranno da Malpensa a Parigi Beauvais e Tenerife. Inoltre saranno potenziati i collegamenti con Sharm-el-Sheikh e Riyadh. I voli per la capitale francese inizieranno dal 31 marzo prossimo e avranno cadenza giornaliera, con prezzo di partenza fissato a 19,99 euro. Verso Tenerife, invece, i voli cominceranno dal 2 luglio e saranno il martedì, giovedì e sabato, con tariffe a partire dai 40 euro.

"Dopo aver stabilito la nostra prima base nel Paese solo 3 anni fa, oggi Wizz Air sta rafforzando ulteriormente la sua posizione di terza compagnia aerea più grande d'Italia. Con questo investimento, Wizz Air continua a crescere in Italia, offrendo opportunità di viaggio più convenienti e sostenibili, migliorando la connettività e stimolando la concorrenza sul mercato. Gli aerei aggiuntivi non solo forniranno ai passeggeri più opzioni di volo verso numerose destinazioni particolarmente ambite, ma stimoleranno anche l'economia poiché stiamo creando migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti con Wizz Air e nel settore dell'ospitalità", le parole di József Váradi, Ceo di Wizz Air.