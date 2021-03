Guardia di Finanza, il comandante interregionale in visita a Como

Il comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini, è giunto in visita al comando provinciale di Como, dove, accolto dal comandante Giuseppe Coppola, ha incontrato i comandanti dei reparti e una rappresentanza del personale in servizio nella provincia di Como.

Il vertice delle Fiamme Gialle nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, ha indirizzato a tutto il

personale parole di vivo e sentito apprezzamento per il costante quotidiano impegno nelle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di matrice economica e finanziaria.

Un chiaro immediato messaggio di vicinanza è stato altresì rivolto anche ai comandanti di reparto ai quali il generale Carrarini ha voluto sottolineare, tra l’altro, l’importanza dello spirito di corpo, della cooperazione leale e della coesione interna, valori che inevitabilmente si riflettono, positivamente, nella vicinanza alle esigenze del personale e, in un’ottica più generale, della collettività e delle Istituzioni.

Attestazioni di stima, fiducia e soddisfazione sull’operato del Corpo, all’insegna della massima sinergia e collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni, sono state infine manifestate al Comandante Interregionale dal Procuratore Capo Nicola Piacente, dal Presidente del Tribunale, Ambrogio Ceron e dal prefetto di Como, Andrea Polichetti.