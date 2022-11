Virgo Fidelis, a Como i carabinieri celebrano la loro patrona

Il cardinale Oscar Cantoni ha celebrato questa mattina 21 novembre nella parrocchia di San Giuseppe la messa per onorare la Virgo Fidelis, Patrona dell'Arma dei Carabinieri. Durante l'omelia il vescovo di Como ha anche ricordato il comandante Doriano Furceri, ucciso lo scorso 27 ottobre a Asso, mentre era in caserma.

Quest'anno ricorre l'81° anniversario dell'eroica difesa del caposaldo di Culqualber, da parte del 1° Battaglione Carabinieri e Zaptie mobilitato, che il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d'Africa.

Per quel fatto d'armi alla Bandiera dell'Arma fu conferita la seconda Medaglia d'Oro al Valor Militare, con la seguente motivazione:

"Glorioso veterano di cruenti cimenti bellici, destinato a rinforzare un caposaldo di vitale importanza, vi diventava artefice di epica resistenza. Apprestato saldamente a difesa d'impervio settore affidatogli, per tre mesi affrontava con indomito valore la violenta aggressività di preponderanti agguerrite forze, che conteneva con audaci atti controffensivi, contribuendo decisamente alla vigorosa resistenza dell'intero caposaldo, ed infine, dopo aspre giornate di alterne vicende, a segnare, per l'ultima volta in terra d'Africa, la vittoria delle nostre armi. Delineatasi la crisi, deciso al sacrificio supremo, si saldava graniticamente agli spalti difensivi e li contendeva at soverchiante avversario in sanguinosa, impari lotta corpo a corpo, nella quale Comandante e Carabinieri, fusi in un sol eroico blocco, simbolo delle virtu' italiche, immolavano la vita perpetuando le gloriose tradizioni dell'Arma. Culqualber A.O. agosto — novembre 1941".

Quei Caduti sono andati a far parte della folta schiera di carabinieri che, in pace ed in guerra, hanno saputo tener fede al giuramento prestato fino all'estremo sacrificio. A tutti loro, a tutti i familiari, che con coraggio e dignity ne hanno sopportato la lacerante perdita, si rinnova il Tributo d'Onore.

Nella stessa giornata si celebra anche la Giornata dell'Orfano ed e proprio a loro, primi destinatari del dolore per le gravi perdite di affetto, che va rivolto it piu sentito pensiero di vicinanza e conforto. La giornata è stata celebrata anche dai militari dei reparti operanti nei territori di Cantù e Menaggio hanno partecipato al rito religioso presso la chiesa di San Teodoro di Candi e alla Chiesa di Santa Marta in Menaggio.